Groźnie wyglądająca kolizja na autostradzie A1 w kierunku Gdańska [zdjęcia]

2026-06-15, 11:00  Redakcja/KB
Kolizja na autostradzie A1/fot. KMP Grudziądz

Kolizja na autostradzie A1/fot. KMP Grudziądz

Jak podają służby drogowe, do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 6:32 na wysokości m. Sztynwag między węzłami Grudziądz-Lisewo. Auto osobowe wypadło z drogi, uderzyło w zapory ochronne i dachowało.

W tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracowali strażacy JRG 1 i 2 Grudziądz oraz OSP RUDA. Jeden pas ruchu był zablokowany do godz. 10:15.

  • Przestrzegamy: pogoda jest fatalna, drogi są śliskie, pada, wieje. Lepsza aura ma być dopiero w okolicy weekendu. Trzeba zachować ostrożność i dostosować prędkość do warunków atmosferycznych.

Grudziądz
Kolizja na autostradzie A1/fot. KMP Grudziądz Kolizja na autostradzie A1/fot. KMP Grudziądz Kolizja na autostradzie A1/fot. KMP Grudziądz Kolizja na autostradzie A1/fot. KMP Grudziądz Kolizja na autostradzie A1/fot. KMP Grudziądz Kolizja na autostradzie A1/fot. KMP Grudziądz

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