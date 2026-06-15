Groźnie wyglądająca kolizja na autostradzie A1 w kierunku Gdańska [zdjęcia]

Kolizja na autostradzie A1/fot. KMP Grudziądz

Jak podają służby drogowe, do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 6:32 na wysokości m. Sztynwag między węzłami Grudziądz-Lisewo. Auto osobowe wypadło z drogi, uderzyło w zapory ochronne i dachowało.

W tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracowali strażacy JRG 1 i 2 Grudziądz oraz OSP RUDA. Jeden pas ruchu był zablokowany do godz. 10:15.



