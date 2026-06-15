Parkingi połączone ze schronami. Inowrocław przygotowuje się do ważnej inwestycji

Budynek Powiatowego Zarządu Dróg w Choceniu. Na zewnątrz - nowoczesny biurowiec, a pod ziemią - profesjonalne schronienie, np. przed bombardowaniem, dla ponad trzystu osób/fot. Marek Ledwosiński/archiwum

Planowane inwestycje mają powstać w trzech lokalizacjach: przy ul. Błażka, ul. Kątnej oraz ul. Kilińskiego.

- Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie trzech programów funkcjonalno-użytkowych - mówi zastępca prezydenta Inowrocławia Szymon Łepski. - Oczywiście to są dokumenty, które stanowią podstawę realizacji zadania na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Określone zostały ważne parametry tej inwestycji, np. liczba ludności, która będzie mogła się schronić w tym miejscu. Przewidziano zaprojektowanie niezbędnej infrastruktury typu: sanitariaty, wentylacja, dostęp do wody, awaryjne oświetlenie.