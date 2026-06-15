Parkingi połączone ze schronami. Inowrocław przygotowuje się do ważnej inwestycji

2026-06-15, 12:46  Marcin Glapiak/KB
Budynek Powiatowego Zarządu Dróg w Choceniu. Na zewnątrz - nowoczesny biurowiec, a pod ziemią - profesjonalne schronienie, np. przed bombardowaniem, dla ponad trzystu osób/fot. Marek Ledwosiński/archiwum

Budynek Powiatowego Zarządu Dróg w Choceniu. Na zewnątrz - nowoczesny biurowiec, a pod ziemią - profesjonalne schronienie, np. przed bombardowaniem, dla ponad trzystu osób/fot. Marek Ledwosiński/archiwum

Inowrocław chce budować schrony, które na co dzień będą pełnić funkcję parkingów. W ratuszu opracowano plan trzech takich punktów na terenie miasta konkretnie w centrum, na osiedlu Rąbin i Osiedlu Piastowskim. Chodzi o 2,5 tys. metrów powierzchni. Właśnie ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji.

- Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie trzech programów funkcjonalno-użytkowych - mówi zastępca prezydenta Inowrocławia Szymon Łepski. - Oczywiście to są dokumenty, które stanowią podstawę realizacji zadania na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Określone zostały ważne parametry tej inwestycji, np. liczba ludności, która będzie mogła się schronić w tym miejscu. Przewidziano zaprojektowanie niezbędnej infrastruktury typu: sanitariaty, wentylacja, dostęp do wody, awaryjne oświetlenie.

  • Planowane inwestycje mają powstać w trzech lokalizacjach: przy ul. Błażka, ul. Kątnej oraz ul. Kilińskiego.
  • Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026.

Więcej w relacji Marcina Glapiaka:

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław

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