„Domek to nie plecak, żeby go wziąć na plecy i wynieść". Spor o działki w Chełmnie

2026-06-15, 11:36 Marcin Doliński/KB

Czy znad Jeziora Starogrodzkiego w Chełmnie znikną domki letniskowe? /fot. Marcin Doliński

Czy znad Jeziora Starogrodzkiego w Chełmnie znikną domki letniskowe? Dzierżawcy protestują przeciwko decyzji władz. Miasto i nowy najemca terenu, czyli Zakład Aktywności Zawodowej, chcą ośrodek przebudować.

- Domek to nie jest tornister czy plecak, żeby wziąć go na plecy i iść, a inwestycje w nasze domki były spore...

- Dla mnie to jest krzywdzące i zaskakujące...

- Rozmową można dużo uzyskać, można iść na jakiś kompromis, dogadać się, żebyśmy mogli te domki użytkować jeszcze przez jakiś czas...

- No i lepiej, żeby zostawili nas na kilka lat jeszcze...

- Pani nam napisała, że nie przedłuża nam dzierżawy, że umowa obowiązuje do końca roku...

- Jeśli nie da rady inaczej, pójdziemy drogą prawną... - mówili działkowicze, ale nowy najemca widzi tę sprawę inaczej.



- Dzierżawcy, podpisując umowę, wiedzieli już tak na dobrą sprawę, kiedy te dzierżawy się kończą - podkreśla Katarzyna Lubańska, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Dzierżoniowie.



Z kolei burmistrz Chełmna, Mariusz Kędzierski, zarzuca mieszkańcom kłamstwo. - To, że posiadacze domków są zaskoczeni sytuacją, jest wierutnym kłamstwem.



Dodaje, że miasto nie zrywa umów. - Grzecznie, po dżentelmeńsku czekamy, aż te umowy wygasną. A podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy nie dlatego, że miasto jest złośliwe. Miasto ma zupełnie inne plany, chcemy, żeby ten ośrodek był nowoczesny - mówi Mariusz Kędzierski.



Więcej w audycji „Popołudnie z nami" od godz. 15:15.