Ten autobus nie ruszy z miejsca do godz. 12:00. Nie czeka na pasażerów, lecz na dawców

2026-06-15, 10:02  Natasza Trzebuchowska/KB
Pod siedzibą bydgoskiej Straży Miejskiej przy ul. Leśniej parkuje w poniedziałek od rana krwiobus Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa/fot. Natasza Trzebuchowska

Pod siedzibą bydgoskiej Straży Miejskiej przy ul. Leśniej parkuje w poniedziałek od rana krwiobus Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa/fot. Natasza Trzebuchowska

Pod siedzibą bydgoskiej Straży Miejskiej przy ul. Leśnej parkuje w poniedziałek od rana krwiobus Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Do południa można w nim honorowo oddać krew.

- Nazywam się Arkadiusz Brąszewski, jestem lekarzem w Wojskowej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. - Krwi nie można wyprodukować, tak więc jest to ogromny dar. Pobieramy krew, ponieważ trzeba ją przetaczać pacjentom po rozmaitych urazach, przy planowanych operacjach bądź zabiegach nagłych.

Reporterka PR PiK rozmawiała z krwiodawcami:

- Jeżeli w ten sposób możemy komuś pomóc, a nawet uratować życie, to dlaczego nie? Nas to tak naprawdę nic nie kosztuje...
- Przed oddaniem krwi trzeba sprawdzić stan zdrowia, czyli wypisać ankietę, później jest badanie krwi, badanie lekarskie i na fotel, do oddania...
- Przed oddaniem krwi trzeba dużo pić...

Żeby zostać krwiodawcą, trzeba mieć skończone 18 lat. Zgodnie z przepisami - honorowym dawcom krwi przysługują dwa dni wolnego od pracy za każdą donację.

Więcej w relacji Nataszy Trzebuchowskiej:

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Bydgoszcz
Pod siedzibą bydgoskiej Straży Miejskiej przy ul. Leśniej parkuje w poniedziałek od rana krwiobus Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa/fot. Natasza Trzebuchowska

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