Ten autobus nie ruszy z miejsca do godz. 12:00. Nie czeka na pasażerów, lecz na dawców
Pod siedzibą bydgoskiej Straży Miejskiej przy ul. Leśnej parkuje w poniedziałek od rana krwiobus Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Do południa można w nim honorowo oddać krew.
- Nazywam się Arkadiusz Brąszewski, jestem lekarzem w Wojskowej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. - Krwi nie można wyprodukować, tak więc jest to ogromny dar. Pobieramy krew, ponieważ trzeba ją przetaczać pacjentom po rozmaitych urazach, przy planowanych operacjach bądź zabiegach nagłych.
Reporterka PR PiK rozmawiała z krwiodawcami:
- Jeżeli w ten sposób możemy komuś pomóc, a nawet uratować życie, to dlaczego nie? Nas to tak naprawdę nic nie kosztuje...
- Przed oddaniem krwi trzeba sprawdzić stan zdrowia, czyli wypisać ankietę, później jest badanie krwi, badanie lekarskie i na fotel, do oddania...
- Przed oddaniem krwi trzeba dużo pić...
Żeby zostać krwiodawcą, trzeba mieć skończone 18 lat. Zgodnie z przepisami - honorowym dawcom krwi przysługują dwa dni wolnego od pracy za każdą donację.
Więcej w relacji Nataszy Trzebuchowskiej: