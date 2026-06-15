Na przedszkolnym placu zabaw runęło drzewo. Akcja strażaków przy Paderewskiego [AKTUALIZCJA/zdjęcia]

2026-06-15, 08:16  Dorota Witt/KB
Na terenie przedszkola „Kolorowe Nutki" w Bydgoszczy runęło drzewo/fot. Dorota Witt

Na terenie przedszkola „Kolorowe Nutki" w Bydgoszczy runęło drzewo/fot. Dorota Witt

Na podwórku niepublicznego przedszkola złamało się drzewo, konar spadł na ogrodzenie i niewielki budynek na sąsiedniej posesji. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu pracują dwa zastępy strażaków.

  • Około godz. 9:00 akcja
  • Region jest po burzowej dobie. Noc przebiegła spokojnie, ale od niedzielnego poranka było ponad 30 wyjazdów związanych z pogodą. Jedną z mieszkanek Bydgoszczy przygniótł konar drzewa. Poszkodowana nadal przebywa w szpitalu. Do zdarzenia doszło w sobotę na bydgoskich Bartodziejach.

Bydgoszcz
Na terenie przedszkola „Kolorowe Nutki" w Bydgoszczy runęło drzewo/fot. Dorota Witt Na terenie przedszkola „Kolorowe Nutki" w Bydgoszczy runęło drzewo/fot. Dorota Witt Na terenie przedszkola „Kolorowe Nutki" w Bydgoszczy runęło drzewo/fot. Dorota Witt Na terenie przedszkola „Kolorowe Nutki" w Bydgoszczy runęło drzewo/fot. Dorota Witt

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