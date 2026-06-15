Na przedszkolnym placu zabaw runęło drzewo. Akcja strażaków przy Paderewskiego [AKTUALIZCJA/zdjęcia]
Na podwórku niepublicznego przedszkola złamało się drzewo, konar spadł na ogrodzenie i niewielki budynek na sąsiedniej posesji. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu pracują dwa zastępy strażaków.
- Około godz. 9:00 akcja
- Region jest po burzowej dobie. Noc przebiegła spokojnie, ale od niedzielnego poranka było ponad 30 wyjazdów związanych z pogodą. Jedną z mieszkanek Bydgoszczy przygniótł konar drzewa. Poszkodowana nadal przebywa w szpitalu. Do zdarzenia doszło w sobotę na bydgoskich Bartodziejach.