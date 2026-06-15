Szef GDDKiA Bydgoszcz w „Rozmowie Dnia". Pytamy o najważniejsze drogi w regionie

Jednym z głównych tematów były postępy prac na budowie drogi ekspresowej S10 łączącej Bydgoszcz z Toruniem. Pierwotne plany zakładały, że trasa miała być gotowa w tym roku. Są jednak opóźnienia, które wynikają, jak mówił dyrektor bydgoskiego oddziału GDDKiA, Sebastian Borowiak z przyciągających się procedur administracyjnych, problemów logistycznych, braku materiałów czy pogody.



Najbardziej zaawansowana jest budowa odcinka Solec Kujawski - Toruń Zachód.





- To jest blisko 20-kilometrowy odcinek, a realizuje go firma Kobylarnia, nasza firma lokalna, z grupą Mirbud. W tej chwili zaawansowanie prac sięga blisko 60% całego odcinka, więc można powiedzieć, że już jest z górki. Większość z tych dużych, ciężkich prac jest wykonana, teraz nakładane są kolejne warstwy bitumiczne - mówił Sebastian Borowiak, szef bydgoskiego oddziału GDDKiA.



Najmniej zrobiono na obwodnicy Torunia. Jednak, jak zapewnia Sebastian Borowiak, nieprawdą jest, że nic się tam nie dzieje.

