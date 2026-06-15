Szef GDDKiA Bydgoszcz w „Rozmowie Dnia". Pytamy o najważniejsze drogi w regionie
Kiedy pojedziemy nowymi odcinkami drogi S10 łączącej Bydgoszcz z Toruniem? Co z kolejnym fragmentami tej trasy? Na jakim etapie jest budowa kilku ważnych obwodnic w naszym regionie? Na te pytania odpowiadał w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK, Sebastian Borowiak, dyrektor bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmawiał z nim Maciej Wilkowski.
Najbardziej zaawansowana jest budowa odcinka Solec Kujawski - Toruń Zachód.
Najmniej zrobiono na obwodnicy Torunia. Jednak, jak zapewnia Sebastian Borowiak, nieprawdą jest, że nic się tam nie dzieje.
Cała rozmowa niżej, wcześniejsze zamieszczamy: TUTAJ