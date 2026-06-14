Wojskowy sprzęt na wyciągnięcie ręki. Piknik militarny w Toruniu

2026-06-14, 17:01  Monika Kaczyńska / TB
Piknik militarny w Toruniu. / Fot. Monika Kaczyńska

Piknik militarny w Toruniu. / Fot. Monika Kaczyńska

W Muzeum Twierdzy Toruń można zobaczyć najnowszy sprzęt wykorzystywany przez polską armię, sprawdzić swoje umiejętności na strzelnicy i posmakować koszarowej grochówki.

- W tym roku tematyka pikniku związana jest z „zimną wojną" - wyjaśnia Adam Kowalkowski z muzeum. - Prezentujemy czołgi z lat 1945-1989. Są także m.in. transportery opancerzone, wyrzutnie rakietowe. Każda z tych jednostek ma swojego opiekuna, który chętnie o niej poopowiada. A jak się dobrze zagada, to nawet wpuści do środka.

Cała relacja Moniki Kaczyńskiej do posłuchania poniżej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń
Piknik militarny w Toruniu. / Fot. Monika Kaczyńska Piknik militarny w Toruniu. / Fot. Monika Kaczyńska Piknik militarny w Toruniu. / Fot. Monika Kaczyńska

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