Wojskowy sprzęt na wyciągnięcie ręki. Piknik militarny w Toruniu
W Muzeum Twierdzy Toruń można zobaczyć najnowszy sprzęt wykorzystywany przez polską armię, sprawdzić swoje umiejętności na strzelnicy i posmakować koszarowej grochówki.
- W tym roku tematyka pikniku związana jest z „zimną wojną" - wyjaśnia Adam Kowalkowski z muzeum. - Prezentujemy czołgi z lat 1945-1989. Są także m.in. transportery opancerzone, wyrzutnie rakietowe. Każda z tych jednostek ma swojego opiekuna, który chętnie o niej poopowiada. A jak się dobrze zagada, to nawet wpuści do środka.
Cała relacja Moniki Kaczyńskiej do posłuchania poniżej.