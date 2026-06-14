Bydgoszcz. Przygnieciona przez drzewo kobieta jest wciąż w szpitalu - dowiedziało się PR PiK

2026-06-14, 13:09 Natasza Trzebuchowska / TB

Fot. Ilustracyjne

To skutek sobotniej (13.06.) nawałnicy. Do zdarzenia doszło przy ul. Mazurskiej na Bartodziejach.

O sprawie informowaliśmy już wcześniej. 49-latka przytomna trafiła pod opiekę medyków. Na razie nie wiadomo, jak poważne odniosła obrażenia.



W sobotę (13.06.) w Kujawsko-Pomorskiem strażacy interweniowali niemal 100 razy - głównie w związku ze spadającymi konarami, ale także zalaniami.



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