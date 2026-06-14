Bydgoszcz. Przygnieciona przez drzewo kobieta jest wciąż w szpitalu - dowiedziało się PR PiK
To skutek sobotniej (13.06.) nawałnicy. Do zdarzenia doszło przy ul. Mazurskiej na Bartodziejach.
O sprawie informowaliśmy już wcześniej. 49-latka przytomna trafiła pod opiekę medyków. Na razie nie wiadomo, jak poważne odniosła obrażenia.
W sobotę (13.06.) w Kujawsko-Pomorskiem strażacy interweniowali niemal 100 razy - głównie w związku ze spadającymi konarami, ale także zalaniami.
Ostrzeżenie IMGW, dotyczące burz, deszczu i silnego wiatru obowiązuje do niedzieli (14.06.) do godz. 23:00.