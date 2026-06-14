Przez województwo przejeżdża rajd turystyczny Szlakiem Kopernikowskim [zdjęcia]

2026-06-14, 12:32  Monika Kaczyńska / TB
Rajd turystyczny Szlakiem Kopernikowskim zagościł m.in. w Chełmży. / Fot. Monika Kaczyńska

Rajd turystyczny Szlakiem Kopernikowskim zagościł m.in. w Chełmży. / Fot. Monika Kaczyńska

To wydarzenie dla fanów motoryzacji, miłośników kosmosu i pasjonatów odkrywania różnych zakamarków regionu.

- Tak jak Szlak Kopernikowski ma spajać miasta wojewódzkie, tak rajd zabytkowych samochodów po szlaku ma być takim ożywczym podmuchem, aby zainicjować z tej okazji wiele inicjatyw lokalnych - mówi Patryk Banasiak z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu.

Rajd turystyczny Szlakiem Kopernikowskim przejeżdża w weekend przez Kujawy i Pomorze. Jest zwiedzanie obiektów znajdujących się na szlaku, są też pokazy astronomiczne. Jednym z przystanków na trasie była Chełmża.

- Przyjechałem samochodem GAZ 24 Wołga. To samochód 6-osobowy. Został tak skonstruowany, że można rozłożyć w nim trzy siedzenia, dzięki czemu aż trzy osoby mogą w nim spać - opowiada jeden z uczestników rajdu.

- Jestem posiadaczem samochodu marki Mercedes Benz z 1957 roku, który z uwagi na swój kształt nazywany jest pontonem. Odczucia podczas jazdy przypominają płynięcie po wodzie - mówi szczęśliwy właściciel auta.

W niedzielę (14.06.) uczestnicy rajdu odwiedzą Kowalewo Pomorskie, Golub-Dobrzyń, Brzozie w powiecie brodnickim, gdzie o godz. 15 rozpocznie się tam piknik rodzinny Rajdowy Dzień Dziecka.

Rajdowi patronuje PR PiK.

  • O rajdzie będzie można także posłuchać w niedzielnym (14.06.) „Rodzinnym PiKniku" po godz. 14.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Rajd turystyczny Szlakiem Kopernikowskim zagościł m.in. w Chełmży. / Fot. Monika Kaczyńska Rajd turystyczny Szlakiem Kopernikowskim zagościł m.in. w Chełmży. / Fot. Monika Kaczyńska Rajd turystyczny Szlakiem Kopernikowskim zagościł m.in. w Chełmży. / Fot. Monika Kaczyńska Rajd turystyczny Szlakiem Kopernikowskim zagościł m.in. w Chełmży. / Fot. Monika Kaczyńska Rajd turystyczny Szlakiem Kopernikowskim zagościł m.in. w Chełmży. / Fot. Monika Kaczyńska Rajd turystyczny Szlakiem Kopernikowskim zagościł m.in. w Chełmży. / Fot. Monika Kaczyńska

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