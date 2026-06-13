Jak wygląda wesele w Turcji, Chinach i na Białorusi? Przekonali się uczestnicy pikniku w Toruniu [zdjęcia, wideo]

2026-06-13, 19:55  Monika Kaczyńska/DW
Piknik międzykulturowy Wymienialnia Tradycji w Muzeum Etnograficznym w Toruniu/Fot. Monika Kaczyńska

Piknik międzykulturowy Wymienialnia Tradycji w Muzeum Etnograficznym w Toruniu/Fot. Monika Kaczyńska

Były warsztaty tradycyjnych haftów i motania chustek, pieśni weselne i tradycyjne zabawy oraz prezentacja ludowych strojów i rękodzieła. Wszystko podczas pikniku międzykulturowego Wymienialnia Tradycji w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

Motywem przewodnim pikniku były tradycje weselne, wśród nich wysypywanie piasku przed domem.

- Kreślimy wzory, takie jak robili ludzie w dawnej Polsce przed swoimi chałupami, gdy nadchodziły ważne dla nich święta. Również panny, które pragnęły wyjść za mąż, chciały w ten sposób zachęcić chłopaków, żeby zwrócili uwagę na nie i na ich chaty. Malujemy głównie kwiaty, wzory związane z naturą - opisuje jedna z uczestniczek wydarzenia.

- Jestem zachwycona, bardzo mi się podoba i polecam każdemu udział w takich inicjatywach. Nie trzeba wyjeżdżać za granicę, by poznać inne kultury, czasem wystarczy przyjechać do muzeum - mówiła kolejna.

- Jestem z Białorusi, interesuję się tkactwem. Kiedyś, gdy dziewczyna wychodziła za mąż, szykowała sobie dużo różnej odzieży, w tym pasy - im bogatsze, tym lepiej - dowiadujemy się od uczestniczki warsztatów.

Wydarzeniu patronowało Polskie Radio PiK.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Piknik międzykulturowy Wymienialnia Tradycji w Muzeum Etnograficznym w Toruniu/Wideo Monika Kaczyńska

Toruń
Piknik międzykulturowy Wymienialnia Tradycji w Muzeum Etnograficznym w Toruniu/Fot. Monika Kaczyńska Piknik międzykulturowy Wymienialnia Tradycji w Muzeum Etnograficznym w Toruniu/Fot. Monika Kaczyńska Piknik międzykulturowy Wymienialnia Tradycji w Muzeum Etnograficznym w Toruniu/Fot. Monika Kaczyńska Piknik międzykulturowy Wymienialnia Tradycji w Muzeum Etnograficznym w Toruniu/Fot. Monika Kaczyńska

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