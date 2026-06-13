Skutki burz w regionie. W Bydgoszczy kobieta została przygnieciona przez konar drzewa

2026-06-13, 21:45  DW/Monika Kaczyńska
Silne burze przeszły nad regionem/Fot. Rada Osiedla Bartodzieje, Facebook

Silne burze przeszły nad regionem/Fot. Rada Osiedla Bartodzieje, Facebook

W Kujawsko-Pomorskiem z powodu burz strażacy interweniowali 88 razy w ciągu 4 godzin. Najniebezpieczniej było w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim.

Burze z silnym wiatrem i deszczem przeszły nad regionem w sobotnie popołudnie (13 czerwca).

W Bydgoszczy na ul. Mazurskiej kobieta została przygnieciona przez konar drzewa ułamany przez wiatr. Na pomoc ruszyły dwa zastępy straży pożarnej. Poszkodowana była przytomna. Trafiła do szpitala.

- W Bydgoszczy i powiecie bydgoskim strażacy w związku z burzami interweniowali 30 razy, głównie w związku z powalonymi drzewami - poinformował PR PiK mł. bryg. Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków.

W Kujawsko-Pomorskiem strażacy interweniowali 88 razy w związku z burzami.
Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie powiatów: bydgoskiego - 35 i toruńskiego - 22. W Toruniu drzewo runęło na restaurację Pałac Widokowy, nikomu nic się nie stało. W Złotorii - na ulicy Pomorskiej - została uszkodzona i porwana przez wiatr w pole wiata przystankowa.

Mówi mł. bryg. Karol Smarz

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Bydgoszcz
wypadek

Region

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