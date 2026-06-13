W Borach Tucholskich pamiętają o żołnierzach niezłomnych. Uczczono Jana Sikorskiego pseudonim Wilk

2026-06-13, 18:12  Marcin Doliński/DW
W Borach Tucholskich uczczono żołnierzy niezłomnych. Uczczono Jana Sikorskiego pseudonim Wilk/Fot. Marcin Doliński

W Borach Tucholskich uczczono żołnierzy niezłomnych. Uczczono Jana Sikorskiego pseudonim Wilk/Fot. Marcin Doliński

Był Bieg Pamięci Niezłomnych, piknik historyczny i odsłonięcie muralu. W Lipinkach w Borach Tucholskich uczczono Jana Sikorskiego pseudonim Wilk. To tam 80 lat temu doszło do potyczki partyzantów z funkcjonariuszami służby bezpieczeństwa.

Podczas rekonstrukcji odtwarzano wydarzenia z 1946 roku, kiedy to partyzanci zaatakowali konwój Urzędu Bezpieczeństwa z aresztowanymi.

- Wszelkie próby manipulowania historią w celach tak zwanej polityki historycznej są karygodne. Wspominamy wydarzenie tragiczne, kiedy Polacy zabijali Polaków, trzeba o tym pamiętać, żeby to się nigdy więcej nie powtórzyło - mówi Olaf Popkiewicz, archeolog.

W Lipinkach powstał historyczny mural.

- Przepięknie zostali uhonorowani lokalni powojenni działacze niepodległościowi - podkreśla Daniel Kalinowski, dyrektor szkoły w Lipinkach.

Więcej o wydarzeniu opowiemy w niedzielnym (14 czerwca) wydaniu „Rodzinnego PiK-niku”, audycja trwa od godz. 14.05 do 17.

Relacja Marcina Dolińskiego

W Lipinkach powstał historyczny mural/ Fot. Marcin Doliński

Region

Wypadek w Bydgoszczy. Kobieta została przygnieciona przez konar drzewa

Wypadek w Bydgoszczy. Kobieta została przygnieciona przez konar drzewa

2026-06-13, 18:20
Utrudnienia na drodze ekspresowej S5 w Pawłówku. Osobówka wbiła się w bariery

Utrudnienia na drodze ekspresowej S5 w Pawłówku. Osobówka wbiła się w bariery

2026-06-13, 17:17
Uzbrojeni w literki, walczą o tytuł mistrza w Scrabble. W Sławęcinku trwa ogólnopolski turniej

Uzbrojeni w literki, walczą o tytuł mistrza w Scrabble. W Sławęcinku trwa ogólnopolski turniej

2026-06-13, 17:00
Ruszamy w letnią trasę koncertową pod hasłem Lato w rytmie PiK-a 2026

Ruszamy w letnią trasę koncertową pod hasłem „Lato w rytmie PiK-a" 2026!

2026-06-13, 16:00
Nowy szef Koalicji Obywatelskiej w Kujawsko-Pomorskiem wybrany przez aklamację

Nowy szef Koalicji Obywatelskiej w Kujawsko-Pomorskiem wybrany przez aklamację

2026-06-13, 14:45
Przebadaj się od stóp do głów we Włocławku. Ratusz na weekend stał się miasteczkiem zdrowia

Przebadaj się od stóp do głów we Włocławku. Ratusz na weekend stał się miasteczkiem zdrowia

2026-06-13, 13:00
Nowy sprzęt w Szpitalu Miejskim w Toruniu. Placówka ma drugi tomograf komputerowy

Nowy sprzęt w Szpitalu Miejskim w Toruniu. Placówka ma drugi tomograf komputerowy

2026-06-13, 11:30
Trwa śledztwo po śmiertelnym wypadku w Cichoradzu. Policjanci nie znają tożsamości ofiary

Trwa śledztwo po śmiertelnym wypadku w Cichoradzu. Policjanci nie znają tożsamości ofiary

2026-06-13, 10:01
Wypadek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Samochód przewrócił się na bok

Wypadek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Samochód przewrócił się na bok

2026-06-13, 08:06

Najczęściej czytane

Archiwum

czerwiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę