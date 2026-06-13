W Borach Tucholskich pamiętają o żołnierzach niezłomnych. Uczczono Jana Sikorskiego pseudonim Wilk

2026-06-13, 18:12 Marcin Doliński/DW

W Borach Tucholskich uczczono żołnierzy niezłomnych. Uczczono Jana Sikorskiego pseudonim Wilk/Fot. Marcin Doliński

Był Bieg Pamięci Niezłomnych, piknik historyczny i odsłonięcie muralu. W Lipinkach w Borach Tucholskich uczczono Jana Sikorskiego pseudonim Wilk. To tam 80 lat temu doszło do potyczki partyzantów z funkcjonariuszami służby bezpieczeństwa.

Podczas rekonstrukcji odtwarzano wydarzenia z 1946 roku, kiedy to partyzanci zaatakowali konwój Urzędu Bezpieczeństwa z aresztowanymi.



- Wszelkie próby manipulowania historią w celach tak zwanej polityki historycznej są karygodne. Wspominamy wydarzenie tragiczne, kiedy Polacy zabijali Polaków, trzeba o tym pamiętać, żeby to się nigdy więcej nie powtórzyło - mówi Olaf Popkiewicz, archeolog.



W Lipinkach powstał historyczny mural.



- Przepięknie zostali uhonorowani lokalni powojenni działacze niepodległościowi - podkreśla Daniel Kalinowski, dyrektor szkoły w Lipinkach.



Więcej o wydarzeniu opowiemy w niedzielnym (14 czerwca) wydaniu „Rodzinnego PiK-niku”, audycja trwa od godz. 14.05 do 17.