Przysmaki na medal na Jarmarku Produktów Lokalnych w Sicienku [zdjęcia]

2026-06-13, 19:00 Natasza Trzebuchowska/DW

Podczas VI Jarmarku Produktów Lokalnych odbywają się pokazy kulinarne/Fot. Natasza Trzebuchowska

Tłumy smakoszy raczyli się regionalnymi potrawami podczas szóstej edycji lubianej imprezy. Gospodynie stanęły w szranki w dwóch konkursach: „Polska Smakuje” i „Smaki Trzech Dolin”.

Podczas VI Jarmarku Produktów Lokalnych odbyły się pokazy kulinarne („Rzeźnickie Show” i „Tajemnice grilla”), konkurs „Bitwa kulinarna KGW vs OSP”, konkurs „Smaki Trzech Dolin”. Chętni spotkali się z dietetykiem.



Była też gra terenowa dla dzieci „Kuchenny tor przeszkód” oraz wystawa fotograficzna „Stół mężczyzn”. I - co dla wielu najważniejsze - lokalni producenci sprzedawali swoje wyroby.



Więcej w relacji Nataszy Trzebuchowskiej - poniżej.