Przysmaki na medal na Jarmarku Produktów Lokalnych w Sicienku [zdjęcia]

2026-06-13, 19:00  Natasza Trzebuchowska/DW
Podczas VI Jarmarku Produktów Lokalnych odbywają się pokazy kulinarne/Fot. Natasza Trzebuchowska

Podczas VI Jarmarku Produktów Lokalnych odbywają się pokazy kulinarne/Fot. Natasza Trzebuchowska

Tłumy smakoszy raczyli się regionalnymi potrawami podczas szóstej edycji lubianej imprezy. Gospodynie stanęły w szranki w dwóch konkursach: „Polska Smakuje” i „Smaki Trzech Dolin”.

Podczas VI Jarmarku Produktów Lokalnych odbyły się pokazy kulinarne („Rzeźnickie Show” i „Tajemnice grilla”), konkurs „Bitwa kulinarna KGW vs OSP”, konkurs „Smaki Trzech Dolin”. Chętni spotkali się z dietetykiem.

Była też gra terenowa dla dzieci „Kuchenny tor przeszkód” oraz wystawa fotograficzna „Stół mężczyzn”. I - co dla wielu najważniejsze - lokalni producenci sprzedawali swoje wyroby.

Więcej w relacji Nataszy Trzebuchowskiej - poniżej.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Podczas VI Jarmarku Produktów Lokalnych odbywają się pokazy kulinarne/Fot. Natasza Trzebuchowska Podczas VI Jarmarku Produktów Lokalnych odbywają się pokazy kulinarne/Fot. Natasza Trzebuchowska Podczas VI Jarmarku Produktów Lokalnych odbywają się pokazy kulinarne/Fot. Natasza Trzebuchowska Podczas VI Jarmarku Produktów Lokalnych odbywają się pokazy kulinarne/Fot. Natasza Trzebuchowska Podczas VI Jarmarku Produktów Lokalnych odbywają się pokazy kulinarne/Fot. Natasza Trzebuchowska

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