Przysmaki na medal na Jarmarku Produktów Lokalnych w Sicienku [zdjęcia]
Tłumy smakoszy raczyli się regionalnymi potrawami podczas szóstej edycji lubianej imprezy. Gospodynie stanęły w szranki w dwóch konkursach: „Polska Smakuje” i „Smaki Trzech Dolin”.
Podczas VI Jarmarku Produktów Lokalnych odbyły się pokazy kulinarne („Rzeźnickie Show” i „Tajemnice grilla”), konkurs „Bitwa kulinarna KGW vs OSP”, konkurs „Smaki Trzech Dolin”. Chętni spotkali się z dietetykiem.
Była też gra terenowa dla dzieci „Kuchenny tor przeszkód” oraz wystawa fotograficzna „Stół mężczyzn”. I - co dla wielu najważniejsze - lokalni producenci sprzedawali swoje wyroby.
Więcej w relacji Nataszy Trzebuchowskiej - poniżej.