Nowy szef Koalicji Obywatelskiej w Kujawsko-Pomorskiem wybrany przez aklamację

2026-06-13, 14:45  Monika Kaczyńska/DW
Marek Wojtkowski jednogłośnie został wybrany nowym przewodniczącym KO w Kujawsko-Pomorskiem/fot. Tytus Żmijewski, PAP

Marek Wojtkowski jednogłośnie został wybrany nowym przewodniczącym KO w Kujawsko-Pomorskiem/fot. Tytus Żmijewski, PAP

Marek Wojtkowski jednogłośnie został wybrany nowym przewodniczącym KO w Kujawsko-Pomorskiem podczas posiedzenia zarządu regionu i rady regionu KO w Toruniu. - Zaczynamy ciężką pracę, czuję wielką odpowiedzialność - podkreśla Wojtkowski.

- Przystępujemy do pracy - mówi Marek Wojtkowski. - Zamierzam spotykać się z członkami struktur w całym województwie i budować program na wybory parlamentarne. Będziemy ten program różnicować w powiatach, bo te lokalne społeczności mają swoją specyfikę. Pod koniec sierpnia zorganizujemy spotkanie robocze, będziemy o tym rozmawiać i powołamy sztab wyborczy na wybory parlamentarne. Mam wsparcie wszystkich kolegów i koleżanek - dodaje.

- To wytrawny polityk, ale też samorządowiec z krwi i kości - mówi o nowym szefie KO marszałek województwa Piotr Całbecki. - To osoba rozpoznawalna w terenie. Na co dzień pracujemy z mieszkańcami województwa i w ten sposób będziemy przekonywać wyborców - poprzez osobę pana Marka, przewodniczącego naszych struktur regionalnych Koalicji Obywatelskiej. Wszystko po to, żeby zbudować zaufanie i wygrać następne wybory, które już za rok - dodaje.

Marek Wojtkowski to członek zarządu województwa i były prezydent Włocławka. Zgodnie ze statutem partii w maju przejął tymczasowo obowiązki szefa kujawsko-pomorskiej KO, jako najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący zarządu regionu. Było to pokłosie afery dotychczasowego lidera Tomasza Lenza, który został usunięty z szeregów partii po tym, jak w aleksandrowskim szpitalu przeprowadzono zabieg u syna senatora poza obowiązującymi procedurami.

Mówi Marek Wojtkowski

Mówi Piotr Całbecki

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