Uzbrojeni w literki, walczą o tytuł mistrza w Scrabble. W Sławęcinku trwa ogólnopolski turniej

2026-06-13, 17:00 Marcin Glapiak

Kilkudziesięciu graczy w skupieniu układa wyrazy z wylosowanych liter. Stawką jest zwycięstwo w 27. Ogólnopolskim turnieju w Srabble/Fot. nadesłane

Kilkudziesięciu graczy w skupieniu układa wyrazy z wylosowanych liter. Stawką jest zwycięstwo w 27. Ogólnopolskim turnieju w Srabble.

Mariusz Skrobosz, trzykrotny mistrz Polski w Scrabble gra od 30 lat, ale przekonuje, że najwyższy poziom można osiągnąć znacznie szybciej.



- Już po paru latach grania można wygrywać turnieje. Chodzi o to, żeby zebrać więcej punktów niż przeciwnik, a to się udaje głównie dzięki znajomości słów - mówi Mariusz Skrobosz.



Waldemar Kudliński z Osielska ma plan: chce wygrać sześć rozgrywek, pozwala sobie sześć przegrać - jego celem jest uplasowanie się w połowie stawki.



- To już będzie dobrze - mówi.



Wszystkim życzymy wielu samogłosek i premiowanych słów! Turniej potrwa do 14 czerwca.



Więcej w relacji Marcina Glapiaka - poniżej.