Uzbrojeni w literki, walczą o tytuł mistrza w Scrabble. W Sławęcinku trwa ogólnopolski turniej
Kilkudziesięciu graczy w skupieniu układa wyrazy z wylosowanych liter. Stawką jest zwycięstwo w 27. Ogólnopolskim turnieju w Srabble.
Mariusz Skrobosz, trzykrotny mistrz Polski w Scrabble gra od 30 lat, ale przekonuje, że najwyższy poziom można osiągnąć znacznie szybciej.
- Już po paru latach grania można wygrywać turnieje. Chodzi o to, żeby zebrać więcej punktów niż przeciwnik, a to się udaje głównie dzięki znajomości słów - mówi Mariusz Skrobosz.
Waldemar Kudliński z Osielska ma plan: chce wygrać sześć rozgrywek, pozwala sobie sześć przegrać - jego celem jest uplasowanie się w połowie stawki.
- To już będzie dobrze - mówi.
Wszystkim życzymy wielu samogłosek i premiowanych słów! Turniej potrwa do 14 czerwca.
Więcej w relacji Marcina Glapiaka - poniżej.