Gala Rodzicielstwa Zastępczego w Toruniu. „Chwalę mamę za pyszny barszcz”

2026-06-13, 20:25  Monika Kaczyńska/DW
26 rodzin zastępczych z regionu zostało uhonorowanych za lata sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

26 rodzin zastępczych z regionu zostało uhonorowanych za lata sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

26 rodzin zastępczych z regionu zostało uhonorowanych za lata sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej. Nagrodzono je za bezinteresowną miłość i zaangażowanie każdego dnia.

Kalina Kraska prowadzi z mężem rodzinny dom dziecka w Choceniu w powiecie włocławskim.

- To jest codzienny trud: trzeba zawieźć dzieci do szkoły, do terapeuty, do lekarza, wymaga to logistyki - mówi.

- Mama zajmuje się praniem, gotowaniem, umie bardzo dobry barszcz gotować i chwalę ją za to - podkreśla jej syn.

Państwo Adamczewscy prowadzą zawodową rodzinę zastępczą od 6 lat. Na początku trafiło do nich troje spokrewnionych dzieci, którymi nie byli w stanie zająć się biologiczni rodzice.

- Nie możemy mieć swoich dzieci, więc dajmy miłość innym - mówią.

- Jeżeli ktoś rozważa, by obdarować miłością dzieci, zachęcam do kontaktu z powiatowymi centrami pomocy rodzinie i z miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie - mówi Milena Skopińska, dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Wydarzenie zorganizowano w ramach Kujawsko-Pomorskich Obchodów Dni Rodzicielstwa Zastępczego.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

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