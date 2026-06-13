Gala Rodzicielstwa Zastępczego w Toruniu. „Chwalę mamę za pyszny barszcz”
26 rodzin zastępczych z regionu zostało uhonorowanych za lata sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej. Nagrodzono je za bezinteresowną miłość i zaangażowanie każdego dnia.
Kalina Kraska prowadzi z mężem rodzinny dom dziecka w Choceniu w powiecie włocławskim.
- To jest codzienny trud: trzeba zawieźć dzieci do szkoły, do terapeuty, do lekarza, wymaga to logistyki - mówi.
- Mama zajmuje się praniem, gotowaniem, umie bardzo dobry barszcz gotować i chwalę ją za to - podkreśla jej syn.
Państwo Adamczewscy prowadzą zawodową rodzinę zastępczą od 6 lat. Na początku trafiło do nich troje spokrewnionych dzieci, którymi nie byli w stanie zająć się biologiczni rodzice.
- Nie możemy mieć swoich dzieci, więc dajmy miłość innym - mówią.
- Jeżeli ktoś rozważa, by obdarować miłością dzieci, zachęcam do kontaktu z powiatowymi centrami pomocy rodzinie i z miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie - mówi Milena Skopińska, dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.
Wydarzenie zorganizowano w ramach Kujawsko-Pomorskich Obchodów Dni Rodzicielstwa Zastępczego.