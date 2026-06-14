Dni Torunia są już dopięte na ostatni guzik. Mieszkańcy będą puszczać wianki na Wisłę

2026-06-14, 08:30 Michał Zaręba/DW

Dni Torunia rozpoczynają się 19 czerwca/ Fot. Dorota Witt

Koncerty, rodzinne pikniki, warsztaty, pokazy i wiele innych atrakcji czeka na uczestników Dni Torunia, które rozpoczynają się 19 czerwca. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, ale i dla dorosłych!

Podczas Dni Torunia będzie wiele wydarzeń plenerowych, wszystkie mają integrować mieszkańców i przyciągać uwagę turystów.



- Będą jarmarki, biesiady i wszystko to, co związane jest z historią flisactwa w naszym mieście oraz historią kopernikańską - zapowiada Paweł Gulewski, prezydent Torunia.



Ważne będą wydarzenia związane z tradycją wyplatania wianków.



- W programie przewidziano różnorodne warsztaty, grę terenową, poszukiwanie kwiatu paproci, tworzenie wielkiego miejskiego wianka oraz koncert na żywo muzyki tradycyjnej. 23 czerwca mieszkańcy obu brzegów Wisły będą mogli odprowadzić wianek. Z pomostu przy Bulwarze Filadelfijskim wyruszą łodzie flisackie w kierunku punktu widokowego - opowiada Marta Sochacka, dyrektorka Toruńskiej Agendy Kulturalnej.





Podczas wydarzenia Medalem „Thorunium” zostanie uhonorowany ceniony na świecie toruński artysta Jacek Yerka.

Dni Torunia potrwają do 28 czerwca .

. Pełen program można znaleźć na ilovetorun.pl.

Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.