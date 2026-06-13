Autobus nr 141 wraca na letnią trasę: z Torunia nad jezioro w Kamionkach [rozkład jazdy]

2026-06-13, 22:20 Monika Kaczyńska/DW

Od soboty (13 czerwca 2026 r.) uruchomione są kursy linii 141 z Torunia do Kamionek/Fot. MZK Toruń

Na początek są trzy kursy dziennie z Torunia - o godz. 9, 13 i 17.20 oraz trzy powrotne: o godz. 9.45, 13.45 i 18.10.

Od soboty (13 czerwca 2026 r.) uruchomione są kursy linii 141 z Torunia do Kamionek. Na razie będą trzy dziennie, a od 27 czerwca do 16 sierpnia – pięć.

Przystanek początkowy linia nr 141 ma na Placu Świętej Katarzyny.

Odjazdy z Torunia zaplanowano o godz. 9, 13 i 17.20.

Kursy powrotne wyruszą o godz. 9.45, 13.45 i 18.10.

Rozkład jazdy jest na zdjęciach w naszej galerii - poniżej.