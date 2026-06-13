Autobus nr 141 wraca na letnią trasę: z Torunia nad jezioro w Kamionkach [rozkład jazdy]
Na początek są trzy kursy dziennie z Torunia - o godz. 9, 13 i 17.20 oraz trzy powrotne: o godz. 9.45, 13.45 i 18.10.
Od soboty (13 czerwca 2026 r.) uruchomione są kursy linii 141 z Torunia do Kamionek. Na razie będą trzy dziennie, a od 27 czerwca do 16 sierpnia – pięć.
- Przystanek początkowy linia nr 141 ma na Placu Świętej Katarzyny.
- Odjazdy z Torunia zaplanowano o godz. 9, 13 i 17.20.
- Kursy powrotne wyruszą o godz. 9.45, 13.45 i 18.10.
Od 27 czerwca do 16 sierpnia połączeń będzie więcej: autobus wyjedzie z Torunia także o godz. 11 i 15.20, a do Torunia znad jeziora w Kamionkach o godz. 11.45 i 16.10.
W Toruniu autobus będzie zatrzymywał się na przystankach: Aleja Solidarności, Dworzec Autobusowy, Sąd Rejonowy, Kościuszki, Szczanieckiego, Kozacka, Wielki Rów, Polna. Na trasie zlokalizowano przystanki w Papowie, Łysomicach, Papowie Toruńskim, Gostkowie, Turznie, Kamionkach Małych. Ostatnim przystankiem jest ten o nazwie Kamionki Jezioro.
Ceny biletów są takie same jak w komunikacji miejskiej w Toruniu.
Rozkład jazdy jest na zdjęciach w naszej galerii - poniżej.