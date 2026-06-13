Utrudnienia na autostradzie A1 w regionie. Samochód przewrócił się na bok

2026-06-13, 08:06 Agata Raczek/DW

Wypadek na A1

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło między węzłami Włocławek Zachód i Kowal.

Trwają utrudnienia w ruchu na autostradzie A1 w kierunku Łodzi. W miejscowości Dąbrówka, doszło do wypadku z udziałem samochodu dostawczego. Pojazd przewrócił się. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest jeden pas ruchu.