Nowy sprzęt w Szpitalu Miejskim w Toruniu. Placówka ma drugi tomograf komputerowy

2026-06-13, 11:30 Monika Kaczyńska/BN

Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu ma drugi tomograf komputerowy/fot. Urząd Miasta Torunia/Facebook

Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu ma drugi tomograf komputerowy. W placówce - z udziałem wiceminister zdrowia Katarzyny Kacperczyk - otwarto nową pracownię tomografii komputerowej z nowoczesnym sprzętem do diagnostyki chorób sercowo-naczyniowych.

- Można wykonać tomografię komputerową nawet w sytuacjach pilnych, u pacjentów w stanie zagrożenia życia czy z podejrzeniem zawału w ciągu kilkunastu minut - mówi dyrektor szpitala Jan Gessek. - Nowy sprzęt, nowe urządzenie, pracownia hemodynamiki z wymienionym sprzętem, jak również podstawowe narzędzie do leczenia pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego, czyli angiograf - wymienia.



Łączny koszt inwestycji to ponad 21 milionów złotych, z czego prawie 18 milionów to pieniądze z KPO. - To chyba bardzo dobry przykład na to, że środki z KPO to nie są tylko wirtualne pieniądze czy tabelki w Excelu, ale one są absolutnie realne i są inwestowane w obszary w ochronie zdrowia, które bezpośrednio służą pacjentom - mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.