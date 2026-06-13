Nowy sprzęt w Szpitalu Miejskim w Toruniu. Placówka ma drugi tomograf komputerowy

2026-06-13, 11:30  Monika Kaczyńska/BN
Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu ma drugi tomograf komputerowy/fot. Urząd Miasta Torunia/Facebook

Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu ma drugi tomograf komputerowy/fot. Urząd Miasta Torunia/Facebook

Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu ma drugi tomograf komputerowy. W placówce - z udziałem wiceminister zdrowia Katarzyny Kacperczyk - otwarto nową pracownię tomografii komputerowej z nowoczesnym sprzętem do diagnostyki chorób sercowo-naczyniowych.

- Można wykonać tomografię komputerową nawet w sytuacjach pilnych, u pacjentów w stanie zagrożenia życia czy z podejrzeniem zawału w ciągu kilkunastu minut - mówi dyrektor szpitala Jan Gessek. - Nowy sprzęt, nowe urządzenie, pracownia hemodynamiki z wymienionym sprzętem, jak również podstawowe narzędzie do leczenia pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego, czyli angiograf - wymienia.

Łączny koszt inwestycji to ponad 21 milionów złotych, z czego prawie 18 milionów to pieniądze z KPO. - To chyba bardzo dobry przykład na to, że środki z KPO to nie są tylko wirtualne pieniądze czy tabelki w Excelu, ale one są absolutnie realne i są inwestowane w obszary w ochronie zdrowia, które bezpośrednio służą pacjentom - mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń
Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu ma drugi tomograf komputerowy/fot. Urząd Miasta Torunia/Facebook Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu ma drugi tomograf komputerowy/fot. Urząd Miasta Torunia/Facebook

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