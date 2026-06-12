Śmiertelny wypadek w miejscowości Cichoradz, w gminie Zławieś Wielka

2026-06-12, 19:01  BN
Fot. ilustracyjna

Fot. ilustracyjna

Jedna osoba zginęła w wypadku w Cichoradzu koło Złejwsi Wielkiej (pow. toruński). To wskutek uderzenia osobówki w drzewo.

Po zderzeniu pojazd zapalił się. Jak poinformował nas dyżurny toruńskich strażaków, przeszukany został teren w promieniu 150 metrów od zdarzenia. W okolicy nie ma innych poszkodowanych.

Droga z Cichoradza w kierunku Dąbrowy Chełmińskiej jest zablokowana. Na miejscu tragedii są zastępy straży pożarnej i policja. Pojawi się również prokurator. Na razie nie wiadomo, jak doszło do tego, że kierowca wjechał w drzewo.

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