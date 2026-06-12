Światowy Dzień Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych. Inowrocław świętował [zdjęcia]

2026-06-12, 19:39  Marcin Glapiak/BN
Światowy Dzień Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak

Światowy Dzień Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak

Ozdoby rękodzielnicze wykonane na drutach upiększyły centrum Inowrocławia. Mowa o akcji tamtejszej Biblioteki Miejskiej, w której odbyły się zajęcia z twórcami ludowymi.

W ten sposób książnica świętowała przypadający w piątek (12 czerwca) Światowy Dzień Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych. - Jest to już piąta nasza inicjatywa, co roku jest nas coraz więcej - usłyszał nasz reporter od uczestników akcji.

Na czym polega to święto? - Ludzie, którzy na co dzień w zaciszu domu robią na drutach, na szydełku czy wyszywają wychodzą na ulicę, żeby tę swoją pasję do robótek pokazać innym - wyjaśnili uczestnicy.

Rękodzieła można podziwiać w naszej galerii zdjęć poniżej.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław
Światowy Dzień Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak Światowy Dzień Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak Światowy Dzień Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak Światowy Dzień Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak

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