Inowrocław będzie protestować w Warszawie. Władze chcą dostępu miasta do drogi szybkiego ruchu

2026-06-12, 17:00  Marcin Glapiak/BN
Inowrocław planuje protest w Warszawie/fot. Marcin Glapiak

Inowrocław planuje protest w Warszawie/fot. Marcin Glapiak

Władze Inowrocławia i powiatu zapowiedziały organizację protestu przed siedzibą kancelarii premiera w Warszawie. W ten sposób samorządy chcą walczyć o budowę drogi szybkiego ruchu, łączącej miasto z regionem.

Protest zaplanowano na 16 września. Podczas wydarzenia planowane jest przekazanie petycji przedstawicielom rządu i parlamentarzystom. Jednocześnie prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok poinformował o rozpoczęciu prac nad powołaniem społecznego komitetu na rzecz skomunikowania miasta z siecią dróg szybkiego ruchu.

Prezydent zaapelował też do mieszkańców o udział i wsparcie planowanego protestu, podkreślając, że inicjatywa absolutnie nie ma mieć charakteru politycznego. Jak zaznaczył, jej celem jest zwrócenie uwagi na problem wykluczenia komunikacyjnego regionu oraz walka o lepsze warunki rozwoju dla Inowrocławia i jego mieszkańców.

– Będę rozmawiał ze wszystkimi środowiskami, od mieszkańców po przedsiębiorców, samorządowców i polityków. To nasza wspólna sprawa – zakomunikował Arkadiusz Fajok na piątkowej konferencji prasowej. – Powiat inowrocławski liczy ponad 150 tysięcy mieszkańców i jest największym powiatem ziemskim w województwie kujawsko-pomorskim. Inowrocław jako jedyne miasto prezydenckie w województwie nie posiada dostępu do drogi szybkiego ruchu. To nie jest kwestia wygody, ale przyszłości gospodarczej i rozwoju naszego regionu – zakończył prezydent.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław

Region

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