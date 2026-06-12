Uczniowie z bydgoskiego Braille’a dołączyli do ogólnopolskiej akcji czytelniczej [zdjęcia]

2026-06-12, 17:41 Agata Raczek/KB

Uczniowie w całej Polsce, również w naszym regionie, brali udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Do inicjatywy przyłączył się także Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy/fot. Agata Raczek

Książka zamiast smartfona i wspólne czytanie zamiast przeglądania mediów społecznościowych. Uczniowie w całej Polsce, również w naszym regionie, brali udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Do inicjatywy przyłączył się także Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.

Wspólnej lekturze towarzyszyło spotkanie z Michałem Jankowskim, autorem książek dla dzieci, który czytał uczniom fragmenty jednej ze swoich publikacji. O idei akcji mówi Grażyna Borakiewicz, nauczycielka bibliotekarka z bydgoskiego Braille’a:



- Zbieramy się po to, żeby czytać. Oj, bardzo trzeba zachęcać dzieciaki i młodzież do tego, żeby czytały. My, mówię tu o książkach, jesteśmy konkurencją dla Internetu, dla gier.



- Bardzo chętnie biorę udział w takich wydarzeniach po to, żeby właśnie zarażać dzieci naszą lokalną historią, opowiadać o niej i o tym, czego trudno się dowiedzieć dzisiaj w szkołach, bo po prostu program szkolny nie zahacza tak naprawdę o tę naszą najmniejszą, lokalną historię - mówił gość wydarzenia Michał Jankowski, autor książki „Mała kolejka” dla dorosłych i „Mała ciuchcia” dla dzieci.



Więcej w relacji Agaty Raczek: