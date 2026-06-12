Cieszą się treningami, poznają nowych ludzi i robią masę! Niepełnosprawni na olimpiadzie [zdjęcia]

2026-06-12, 20:21  Monika Kaczyńska/KB
Ponad 500 zawodników z całego województwa wzięło udział w XV Toruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych/fot. Monika Kaczyńska

Ponad 500 zawodników z całego województwa wzięło udział w XV Toruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych/fot. Monika Kaczyńska

Ponad 500 zawodników z całego województwa wzięło udział w XV Toruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy rywalizowali w takich konkurencjach jak: skok w dal, biegi, rower stacjonarny czy wioślarstwo. Jak podkreślali - to dla nich forma rehabilitacji, ale przede wszystkim integracja i dobra zabawa.

- Przyjechaliśmy tu z 12-osobową drużyną - mówi Przemysław Pisarek z Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „To my” w Grudziądzu. - Uprawiam lekkoatletykę, tenis stołowy, pływanie, trójbój siłowy, jazdę na rowerze i wioślarstwo. Sport to jest bardzo dobra rzecz. Trzeba dbać o siebie. Nastawiam się na sukces, już dwa razy miałem „złoto”.

Damian Całka uprawia wioślarstwo, kolarstwo, wyciskanie sztangi, bieg na 100 metrów.
- Najmocniejszy jestem prawie we wszystkim, ale przyjechałem tu tylko się pobawić i poznać ludzi, bo po to właśnie takie imprezy są robione, żeby poznać inne osoby, więc korzystamy.

Małgorzata Piwońska z Fundacji „Daj Szansę” w Toruniu podkreśla, że to już 15. olimpiada, a jej podopieczni uczestniczą w rywalizacji po raz 10. - Przygotowujemy się przez cały rok. Motywacja jest bardzo duża, a ruch to przede wszystkim zdrowie. Ćwiczenia powodują, że nasza młodzież staje się sprawniejsza. Dzieci same widzą, że jeżeli jest ciężka praca w ciągu roku, to potem są dyplomy, nagrody, medale (...).

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń
Ponad 500 zawodników z całego województwa wzięło udział w XV Toruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych/fot. Monika Kaczyńska Ponad 500 zawodników z całego województwa wzięło udział w XV Toruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych/fot. Monika Kaczyńska Ponad 500 zawodników z całego województwa wzięło udział w XV Toruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych/fot. Monika Kaczyńska Ponad 500 zawodników z całego województwa wzięło udział w XV Toruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych/fot. Monika Kaczyńska Ponad 500 zawodników z całego województwa wzięło udział w XV Toruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych/fot. Monika Kaczyńska Ponad 500 zawodników z całego województwa wzięło udział w XV Toruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych/fot. Monika Kaczyńska Ponad 500 zawodników z całego województwa wzięło udział w XV Toruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych/fot. Monika Kaczyńska Ponad 500 zawodników z całego województwa wzięło udział w XV Toruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych/fot. Monika Kaczyńska Ponad 500 zawodników z całego województwa wzięło udział w XV Toruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych/fot. Monika Kaczyńska Ponad 500 zawodników z całego województwa wzięło udział w XV Toruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych/fot. Monika Kaczyńska Ponad 500 zawodników z całego województwa wzięło udział w XV Toruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych/fot. Monika Kaczyńska

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