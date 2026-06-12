Kobietom zerwał z szyi złote łańcuszki, a seniora okradł z pieniędzy. 32-latek jest w areszcie

Mężczyzna ten jest podejrzany o zuchwałą kradzież łańcuszków oraz saszetki z pieniędzmi i dokumentami/fot. Policja
Najbliższe 2 miesiące spędzi za kratami 32-latek zatrzymany przez policjantów z komisariatu na Wyżynach. Mężczyzna podejrzany jest o zuchwałą kradzież łańcuszków oraz saszetki z pieniędzmi i dokumentami, ale nie tylko. Ostatecznie Bydgoszczanin usłyszał 5 zarzutów. Odpowie również za dwa oszustwa.
W ostatnich dniach maja policjanci z bydgoskich Wyżyn otrzymali trzy zgłoszenia dotyczące zuchwałych kradzieży, do których doszło na ulicach: Wojska Polskiego, Szpitalnej oraz Glinki. Sprawca, działający z zaskoczenia, dwóm kobietom zerwał z szyi złote łańcuszki, a do tego okradł również seniora wracającego z zakupów, zabierając mu saszetkę z pieniędzmi i dokumentami.
Jedna z pokrzywdzonych została zaczepiona przy ulicy Szpitalnej, gdzie sprawca najpierw zagadywał ją o pogodę, by chwilę później, z zaskoczenia, zerwać jej złoty łańcuszek z zawieszką.
Tego samego dnia złodziej „upatrzył” sobie również 81-letniego seniora wracającego z zakupów przy ulicy Wojska Polskiego. Sprawca zauważył u niego saszetkę. Zaszedł pokrzywdzonego od tyłu i mu ją ukradł.
Do trzeciego zdarzenia doszło przy ulicy Glinki. Obserwując ludzi na przystanku autobusowym, sprawca zauważył złoty łańcuszek z zawieszką u jednej z oczekujących na autobus kobiet, po czym podszedł do niej i zerwał jej tę biżuterię.
Śledczy z Wyżyn, analizując te sprawy, szybko doszli do wniosku, iż za czynami tymi stoi najprawdopodobniej ta sama osoba. Trop prowadził do znanego policjantom z wcześniejszych postępowań 32-letniego mieszkańca Bydgoszczy. Jego zatrzymanie było tylko kwestią czasu. Doszło do niego 8 czerwca. Kryminalni zauważyli podejrzewanego mężczyznę na ulicy Noakowskiego i tam go zatrzymali.
Policjanci ustalili również, co stało się z biżuterią. Okazało się, że sprawca od razu po dokonaniu każdej z kradzieży sprzedał swój łup. Przedstawiając się jako jej właściciel, dwukrotnie wprowadził w błąd pracownika placówki handlowo-usługowej co do prawa własności łańcuszków i zawieszek. Tym samym dopuścił się przestępstwa oszustwa.
Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić Bydgoszczaninowi łącznie 5 zarzutów. Trzy dotyczyły kradzieży zuchwałej oraz dwa oszustw przy sprzedaży biżuterii. Łączna wartość poniesionych strat przez pokrzywdzonych to kwota ponad 7 tysięcy złotych.
11 czerwca, na wniosek policjantów i prokuratora, sąd aresztował 32-latka na najbliższe 2 miesiące. Grozi mu 8 lat pozbawienia wolności.
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