Kobietom zerwał z szyi złote łańcuszki, a seniora okradł z pieniędzy. 32-latek jest w areszcie

Mężczyzna ten jest podejrzany o zuchwałą kradzież łańcuszków oraz saszetki z pieniędzmi i dokumentami/fot. Policja

Najbliższe 2 miesiące spędzi za kratami 32-latek zatrzymany przez policjantów z komisariatu na Wyżynach. Mężczyzna podejrzany jest o zuchwałą kradzież łańcuszków oraz saszetki z pieniędzmi i dokumentami, ale nie tylko. Ostatecznie Bydgoszczanin usłyszał 5 zarzutów. Odpowie również za dwa oszustwa.

W ostatnich dniach maja policjanci z bydgoskich Wyżyn otrzymali trzy zgłoszenia dotyczące zuchwałych kradzieży, do których doszło na ulicach: Wojska Polskiego, Szpitalnej oraz Glinki. Sprawca, działający z zaskoczenia, dwóm kobietom zerwał z szyi złote łańcuszki, a do tego okradł również seniora wracającego z zakupów, zabierając mu saszetkę z pieniędzmi i dokumentami.





Jedna z pokrzywdzonych została zaczepiona przy ulicy Szpitalnej, gdzie sprawca najpierw zagadywał ją o pogodę, by chwilę później, z zaskoczenia, zerwać jej złoty łańcuszek z zawieszką.

Tego samego dnia złodziej „upatrzył” sobie również 81-letniego seniora wracającego z zakupów przy ulicy Wojska Polskiego. Sprawca zauważył u niego saszetkę. Zaszedł pokrzywdzonego od tyłu i mu ją ukradł.

Do trzeciego zdarzenia doszło przy ulicy Glinki. Obserwując ludzi na przystanku autobusowym, sprawca zauważył złoty łańcuszek z zawieszką u jednej z oczekujących na autobus kobiet, po czym podszedł do niej i zerwał jej tę biżuterię.

Przedstawiając się jako jej właściciel, dwukrotnie wprowadził w błąd pracownika placówki handlowo-usługowej co do prawa własności łańcuszków i zawieszek