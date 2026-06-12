Warszawska spółka przejmuje zabytkowy dworzec w Aleksandrowie Kujawskim [zdjęcia]

2026-06-12, 11:30 Radosław Jagieła/KB

Grupa Arche wyremontuje dworzec w Aleksandrowie Kujawskim/fot. Radosław Jagieła

Umowa przedwstępna między samorządem a Grupą Arche właśnie została podpisana. Nabywca zobowiązał się zrewitalizować dworzec w Aleksandrowie w ciągu trzech lat. Ma w tym doświadczenie. Grupa Arche specjalizuje się w odnawianiu zabytków, „spod jej ręki" wyszła m.in. Cukrownia Żnin.

- Przez maksymalnie dwa lata Grupa Arche będzie przygotowywała dokumentację niezbędną do tego, żeby przeprowadzić proces modernizacji, a z drugiej strony Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski zrealizuje swoje zobowiązania w postaci przygotowania obiektu do przekazania - mówi Arkadiusz Gralak - burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego.



Dodał, że od momentu podpisania umowy sprzedaży, umowy przejęcia, Grupa Arche zobowiązała się do tego, że w czasie maksymalnie trzech lat dokona kompleksowej rewitalizacji budynku dworca



Grupa Arche specjalizuje się w odnowie zabytków. W latach 2017-2020 spółka wyremontowała cukrownię w Żninie - dzisiaj jest tam między innymi hotel i centrum konferencyjne.

Koszt modernizacji aleksandrowskiego dworca może wynieść około 100 milionów złotych. Nie wiadomo jeszcze, co konkretnie się znajdzie się w nim po remoncie.