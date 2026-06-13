Ruszamy w letnią trasę koncertową pod hasłem „Lato w rytmie PiK-a" 2026!
Po raz kolejny wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK odwiedzi najciekawsze miejsca na Pomorzu i Kujawach - tam, gdzie tętni lato, muzyka i dobra zabawa! Dariusz Gross i radiowa ekipa spotkają się z Wami podczas koncertów pod gołym niebem i największych wakacyjnych wydarzeń w regionie.
Na antenie Polskiego Radia PiK oraz w naszych mediach społecznościowych będzie można usłyszeć relacje, rozmowy i dźwięki prosto z miejsc, w których tego lata będzie działo się najwięcej. Mnóstwo muzycznych emocji, niezapomniane koncertowe chwile i wakacyjna energia prosto z serca regionu!
Trasę pod hasłem „Lato w rytmie PiK-a" rozpoczniemy w Brodnicy. Na mieszkańców i gości czekać będą koncerty oraz mnóstwo dobrej zabawy.
19 czerwca gwiazdą wieczoru będzie Kayah, a 20 czerwca na scenie pojawią się: Poparzeni Kawą Trzy, Big Cyc oraz Stachursky. Szczegółowy program poniżej.
„Lato w rytmie PiK-a" podczas Dni Brodnicy 19 i 20 czerwca 2026 - program
19 czerwca
- godz. 21 - KAYAH
- godz. 22.30 NOC ŚWIĘTOJAŃSKA po koncercie pokaz na terenie zamku od strony ul. Zamkowej
- godz. 12.30 REKOLIGA - TURNIEJ RYCERSKI
- godz. 17.30 inscenizacja BITWY O ZAMEK pokaz na terenie zamku od strony Parku Anny Wazówny
- godz. 18.30 POPARZENI KAWĄ TRZY
- godz. 19.45 BIG CYC
- godz. 20 STACHURSKY
Kolejne koncerty w ramach trasy „Lato w rytmie PiK-a" będą się odbywały do końca wakacji:
- 27 czerwca w Wąbrzeźnie
- 4 lipca w Nowym Mieście Lubawskim
- 22 sierpnia w Papowie Biskupim
- 29 sierpnia w Lisewie