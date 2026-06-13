Ruszamy w letnią trasę koncertową pod hasłem „Lato w rytmie PiK-a" 2026!

Dariusz Gross i radiowa ekipa spotkają się z Wami podczas koncertów „Lato w rytmie PiK-a"/ PR PiK, Piotr Ulanowski

Po raz kolejny wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK odwiedzi najciekawsze miejsca na Pomorzu i Kujawach - tam, gdzie tętni lato, muzyka i dobra zabawa! Dariusz Gross i radiowa ekipa spotkają się z Wami podczas koncertów pod gołym niebem i największych wakacyjnych wydarzeń w regionie.

Na antenie Polskiego Radia PiK oraz w naszych mediach społecznościowych będzie można usłyszeć relacje, rozmowy i dźwięki prosto z miejsc, w których tego lata będzie działo się najwięcej. Mnóstwo muzycznych emocji, niezapomniane koncertowe chwile i wakacyjna energia prosto z serca regionu!



Trasę pod hasłem „Lato w rytmie PiK-a" rozpoczniemy w Brodnicy. Na mieszkańców i gości czekać będą koncerty oraz mnóstwo dobrej zabawy.



19 czerwca gwiazdą wieczoru będzie Kayah, a 20 czerwca na scenie pojawią się: Poparzeni Kawą Trzy, Big Cyc oraz Stachursky. Szczegółowy program poniżej.



„Lato w rytmie PiK-a" podczas Dni Brodnicy 19 i 20 czerwca 2026 - program



19 czerwca



godz. 21 - KAYAH

godz. 22.30 NOC ŚWIĘTOJAŃSKA po koncercie pokaz na terenie zamku od strony ul. Zamkowej

godz. 12.30 REKOLIGA - TURNIEJ RYCERSKI

godz. 17.30 inscenizacja BITWY O ZAMEK pokaz na terenie zamku od strony Parku Anny Wazówny

godz. 18.30 POPARZENI KAWĄ TRZY

godz. 19.45 BIG CYC

godz. 20 STACHURSKY

„Lato w rytmie PiK-a" - trasa koncertowa 2026

