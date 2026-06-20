Rozpoczęliśmy letnią trasę koncertową pod hasłem „Lato w rytmie PiK-a" 2026! [zdjęcia, relacje]

2026-06-20, 08:00  Redakcja/DW
Dariusz Gross i radiowa ekipa spotkają się z Wami podczas koncertów „Lato w rytmie PiK-a"/ fot. Adam Hibner

Dariusz Gross i radiowa ekipa spotkają się z Wami podczas koncertów „Lato w rytmie PiK-a"/ fot. Adam Hibner

W piątek w Brodnicy zaczęła się nasza akcja koncertowa „Lato w rytmie Pika''. Na przedzamczu obok Pałacu Anny Wazówny wystąpiła Kayah, a po koncercie w fosie odbył się pokaz obrzędów nocy świętojańskiej. Jakie - nie tylko muzyczne - atrakcje przed nami w sobotę? W Brodnicy jest nasz wóz satelitarny i Dariusz Gross, który dziś w pracy także doskonale się bawi.

- I doskonale się opalam, bo pogoda jest niesamowita - mówił Dariusz Gross w Wiadomości Polskiego Radia PiK o godz. 15:00.

- Właśnie stoję przy fosie zamkowej, a obok mnie białogłowy i rycerze strzelają z łuków, gdyż rozgrywa się tutaj Turniej Łuczniczy. Poza tym przygotowano pokazy walk rycerskich i różnego rodzaju rzemiosł średniowiecznych, a to wszystko w pod hasłem „Rekoliga". To tajemnicze hasło odnosi się do tworzenia idealnej rekonstrukcji tego, co działo się w średniowieczu.

Ja przekazał Darek Gross, do wczesnych godzin popołudniowych u stóp pięknej wieży zamkowej rządzą rycerze. - Ale później pojawią się muzyczni „rycerze" którzy zamienią miecze na gitary, syntezatory i mikrofony, bo ta druga część będzie koncertowa. Na początek zespół Poparzeni Kawą Trzy, czyli grupa złożona z dziennikarzy, która robi furorę i doskonale bawi publiczność - to o godzinie 18:00. Potem, przed 20:00, legenda polskiego rocka, czyli zespół Big Cyc, a po 21:00 publiczność bawić będzie Stachursky, czyli przed nami kolejny fantastyczny dzień w Brodnicy. Zapraszamy serdecznie, atrakcji jest tutaj co niemiara, a pogoda przepiękna - to relacja Dariusza Grossa z godziny 15:00. Będą kolejne.


  • Na antenie Polskiego Radia PiK oraz w naszych mediach społecznościowych można usłyszeć relacje, rozmowy i dźwięki prosto z miejsc, w których tego lata będzie działo się najwięcej. Mnóstwo muzycznych emocji, niezapomniane koncertowe chwile i wakacyjna energia prosto z serca regionu!
  • Trasę pod hasłem „Lato w rytmie PiK-a" rozpoczęliśmy w Brodnicy. 19 czerwca gwiazdą wieczoru była Kayah.
  • 20 czerwca na scenie pojawią się: Poparzeni Kawą Trzy, Big Cyc oraz Stachursky.
Szczegółowy program poniżej.

„Lato w rytmie PiK-a" podczas Dni Brodnicy 19 i 20 czerwca 2026 - program:
20 czerwca
  • godz. 12.30 REKOLIGA - TURNIEJ RYCERSKI
  • godz. 17.30 inscenizacja BITWY O ZAMEK pokaz na terenie zamku od strony Parku Anny Wazówny
  • godz. 18.30 POPARZENI KAWĄ TRZY
  • godz. 19.45 BIG CYC
  • godz. 21 STACHURSKY
„Lato w rytmie PiK-a" - trasa koncertowa 2026

Kolejne koncerty w ramach trasy „Lato w rytmie PiK-a" będą się odbywały do końca wakacji:
  • 27 czerwca w Wąbrzeźnie
  • 4 lipca w Nowym Mieście Lubawskim
  • 22 sierpnia w Papowie Biskupim
  • 29 sierpnia w Lisewie

Relacja Dariusza Grossa z godz. 15:00

Brodnica
Dariusz Gross i radiowa ekipa spotkają się z Wami podczas koncertów „Lato w rytmie PiK-a"/ fot. Adam Hibner Dariusz Gross i radiowa ekipa spotkają się z Wami podczas koncertów „Lato w rytmie PiK-a"/ fot. Adam Hibner Dariusz Gross i radiowa ekipa spotkają się z Wami podczas koncertów „Lato w rytmie PiK-a"/ fot. Adam Hibner

Region

Siostry szensztackie z bydgoskich Piasków zapraszają na potrójny jubileusz

Siostry szensztackie z bydgoskich Piasków zapraszają na potrójny jubileusz

2026-06-20, 16:00
Przybywa pacjentów z niewydolnością serca. Lekarze rozmawiali w Bydgoszczy o tym, jak najlepiej ich leczyć

Przybywa pacjentów z niewydolnością serca. Lekarze rozmawiali w Bydgoszczy o tym, jak najlepiej ich leczyć

2026-06-20, 10:00
Tropikalny upał i burze z ulewami przez dwa dni. Wydano ostrzeżenia dla całej Polski

Tropikalny upał i burze z ulewami przez dwa dni. Wydano ostrzeżenia dla całej Polski

2026-06-20, 09:07
Mundur, praca i płaca sekretarz stanu w MSWiA mówił w Bydgoszczy o pilnych sprawach resortu

Mundur, praca i płaca; sekretarz stanu w MSWiA mówił w Bydgoszczy o pilnych sprawach resortu

2026-06-20, 08:30
Pół tysiąca nowych mieszkań do końca kadencji obiecuje oddać prezydent Włocławka

Pół tysiąca nowych mieszkań do końca kadencji obiecuje oddać prezydent Włocławka

2026-06-19, 20:53
Noc Kupały w Borach Tucholskich. Rozpalanie świętego ognia, plecenie wianków, stare tańce i śpiewy [zdjęcia i wideo]

Noc Kupały w Borach Tucholskich. Rozpalanie świętego ognia, plecenie wianków, stare tańce i śpiewy [zdjęcia i wideo]

2026-06-19, 20:12
Żołnierz z Grudziądza z prestiżową nagrodą. Przekaże ją na pomoc bohaterskiemu policjantowi

Żołnierz z Grudziądza z prestiżową nagrodą. Przekaże ją na pomoc bohaterskiemu policjantowi

2026-06-19, 19:33
Budowa obwodnicy Mogilna nabrała tempa. Kiedy zostanie oddana do użytku

Budowa obwodnicy Mogilna nabrała tempa. Kiedy zostanie oddana do użytku?

2026-06-19, 18:58
Policja ustaliła, kim są osoby na hulajnogach, które jechały Rondem Jagiellonów. Najmłodszy z nich ma 12 lat

Policja ustaliła, kim są osoby na hulajnogach, które jechały Rondem Jagiellonów. Najmłodszy z nich ma 12 lat

2026-06-19, 18:22

Najczęściej czytane

Archiwum

czerwiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę