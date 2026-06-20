Rozpoczęliśmy letnią trasę koncertową pod hasłem „Lato w rytmie PiK-a" 2026! [zdjęcia, relacje]

Dariusz Gross i radiowa ekipa spotkają się z Wami podczas koncertów „Lato w rytmie PiK-a"/ fot. Adam Hibner

W piątek w Brodnicy zaczęła się nasza akcja koncertowa „Lato w rytmie Pika''. Na przedzamczu obok Pałacu Anny Wazówny wystąpiła Kayah, a po koncercie w fosie odbył się pokaz obrzędów nocy świętojańskiej. Jakie - nie tylko muzyczne - atrakcje przed nami w sobotę? W Brodnicy jest nasz wóz satelitarny i Dariusz Gross, który dziś w pracy także doskonale się bawi.

- I doskonale się opalam, bo pogoda jest niesamowita - mówił Dariusz Gross w Wiadomości Polskiego Radia PiK o godz. 15:00.



- Właśnie stoję przy fosie zamkowej, a obok mnie białogłowy i rycerze strzelają z łuków, gdyż rozgrywa się tutaj Turniej Łuczniczy. Poza tym przygotowano pokazy walk rycerskich i różnego rodzaju rzemiosł średniowiecznych, a to wszystko w pod hasłem „Rekoliga". To tajemnicze hasło odnosi się do tworzenia idealnej rekonstrukcji tego, co działo się w średniowieczu.



Ja przekazał Darek Gross, do wczesnych godzin popołudniowych u stóp pięknej wieży zamkowej rządzą rycerze. - Ale później pojawią się muzyczni „rycerze" którzy zamienią miecze na gitary, syntezatory i mikrofony, bo ta druga część będzie koncertowa. Na początek zespół Poparzeni Kawą Trzy, czyli grupa złożona z dziennikarzy, która robi furorę i doskonale bawi publiczność - to o godzinie 18:00. Potem, przed 20:00, legenda polskiego rocka, czyli zespół Big Cyc, a po 21:00 publiczność bawić będzie Stachursky, czyli przed nami kolejny fantastyczny dzień w Brodnicy. Zapraszamy serdecznie, atrakcji jest tutaj co niemiara, a pogoda przepiękna - to relacja Dariusza Grossa z godziny 15:00. Będą kolejne.





Na antenie Polskiego Radia PiK oraz w naszych mediach społecznościowych można usłyszeć relacje , rozmowy i dźwięki prosto z miejsc, w których tego lata będzie działo się najwięcej. Mnóstwo muzycznych emocji , niezapomniane koncertowe chwile i wakacyjna energia prosto z serca regionu!

Trasę pod hasłem „Lato w rytmie PiK-a" rozpoczęliśmy w Brodnicy. 19 czerwca gwiazdą wieczoru była Kayah.

20 czerwca na scenie pojawią się: Poparzeni Kawą Trzy, Big Cyc oraz Stachursky.

Szczegółowy program poniżej.

„Lato w rytmie PiK-a" podczas Dni Brodnicy 19 i 20 czerwca 2026 - program:

godz. 12.30 REKOLIGA - TURNIEJ RYCERSKI

godz. 17.30 inscenizacja BITWY O ZAMEK pokaz na terenie zamku od strony Parku Anny Wazówny

godz. 18.30 POPARZENI KAWĄ TRZY

godz. 19.45 BIG CYC

godz. 21 STACHURSKY

„Lato w rytmie PiK-a" - trasa koncertowa 2026



27 czerwca w Wąbrzeźnie

4 lipca w Nowym Mieście Lubawskim

22 sierpnia w Papowie Biskupim

29 sierpnia w Lisewie