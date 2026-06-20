Rozpoczęliśmy letnią trasę koncertową pod hasłem „Lato w rytmie PiK-a" 2026! [zdjęcia, relacje]

Dariusz Gross i radiowa ekipa spotkają się z Wami podczas koncertów „Lato w rytmie PiK-a"/ fot. Adam Hibner
W piątek w Brodnicy zaczęła się nasza akcja koncertowa „Lato w rytmie Pika''. Na przedzamczu obok Pałacu Anny Wazówny wystąpiła Kayah, a po koncercie w fosie odbył się pokaz obrzędów nocy świętojańskiej. Jakie - nie tylko muzyczne - atrakcje przed nami w sobotę? W Brodnicy jest nasz wóz satelitarny i Dariusz Gross, który dziś w pracy także doskonale się bawi.
- I doskonale się opalam, bo pogoda jest niesamowita - mówił Dariusz Gross w Wiadomości Polskiego Radia PiK o godz. 15:00.
- Właśnie stoję przy fosie zamkowej, a obok mnie białogłowy i rycerze strzelają z łuków, gdyż rozgrywa się tutaj Turniej Łuczniczy. Poza tym przygotowano pokazy walk rycerskich i różnego rodzaju rzemiosł średniowiecznych, a to wszystko w pod hasłem „Rekoliga". To tajemnicze hasło odnosi się do tworzenia idealnej rekonstrukcji tego, co działo się w średniowieczu.
Ja przekazał Darek Gross, do wczesnych godzin popołudniowych u stóp pięknej wieży zamkowej rządzą rycerze. - Ale później pojawią się muzyczni „rycerze" którzy zamienią miecze na gitary, syntezatory i mikrofony, bo ta druga część będzie koncertowa. Na początek zespół Poparzeni Kawą Trzy, czyli grupa złożona z dziennikarzy, która robi furorę i doskonale bawi publiczność - to o godzinie 18:00. Potem, przed 20:00, legenda polskiego rocka, czyli zespół Big Cyc, a po 21:00 publiczność bawić będzie Stachursky, czyli przed nami kolejny fantastyczny dzień w Brodnicy. Zapraszamy serdecznie, atrakcji jest tutaj co niemiara, a pogoda przepiękna - to relacja Dariusza Grossa z godziny 15:00. Będą kolejne.
Na antenie Polskiego Radia PiK oraz w naszych mediach społecznościowych można usłyszeć relacje, rozmowy i dźwięki prosto z miejsc, w których tego lata będzie działo się najwięcej. Mnóstwo muzycznych emocji, niezapomniane koncertowe chwile i wakacyjna energia prosto z serca regionu!
Trasę pod hasłem „Lato w rytmie PiK-a" rozpoczęliśmy w Brodnicy. 19 czerwca gwiazdą wieczoru była Kayah.
20 czerwca na scenie pojawią się: Poparzeni Kawą Trzy, Big Cyc oraz Stachursky.
Szczegółowy program poniżej.
„Lato w rytmie PiK-a" podczas Dni Brodnicy 19 i 20 czerwca 2026 - program:
20 czerwca
godz. 12.30 REKOLIGA - TURNIEJ RYCERSKI
godz. 17.30 inscenizacja BITWY O ZAMEK pokaz na terenie zamku od strony Parku Anny Wazówny
godz. 18.30 POPARZENI KAWĄ TRZY
godz. 19.45 BIG CYC
godz. 21 STACHURSKY
„Lato w rytmie PiK-a" - trasa koncertowa 2026
Kolejne koncerty w ramach trasy „Lato w rytmie PiK-a" będą się odbywały do końca wakacji:
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