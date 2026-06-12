Pożary już nie są na pierwszym miejscu. W Świeciu strażacy rywalizowali w pierwszej pomocy [zdjęcia]
Wypadek drogowy, topiący się czy dziecko, które potrzebuje pomocy. To część zadań ze scenariusza strażackich mistrzostw województwa w udzielaniu pierwszej pomocy. Zawody zorganizowano w Świeciu.
- Państwowa Straż Pożarna idzie coraz bardziej w kierunku pierwszej pomocy - mówi mł. ogniomistrz Paweł Cybulski z KM PSP w Świeciu. - Gdy nie ma jeszcze pogotowia, nie ma zespołu ratownictwa medycznego na miejscu, to wtedy my musimy działać za nich. Pomagamy, czekamy na przyjazd załogi i udzielamy pierwszej pomocy. Inna sprawa, że czasami mamy bliżej na miejsce zdarzenia.
- Spodziewaliśmy się, że dostaniemy zadanie z dzieckiem. To jest zawsze taki stresujący przypadek. Przede wszystkim zgranie. W naszej służbie to jest podstawa, bez tego nie poradzilibyśmy sobie za bardzo - mówił Sebastian Gardacz, JRG 2 w Grudziądzu.
W zawodach udział wzięło 19 drużyn z całego województwa. Do wykonania było pięć zadań.
Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.