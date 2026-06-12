Pożary już nie są na pierwszym miejscu. W Świeciu strażacy rywalizowali w pierwszej pomocy [zdjęcia]

2026-06-12, 14:30 Marcin Doliński/KB

Wypadek drogowy, topiący się czy dziecko, które potrzebuje pomocy. To część zadań ze scenariusza strażackich mistrzostw województwa w udzielaniu pierwszej pomocy. Zawody zorganizowano w Świeciu/fot. Marcin Doliński

Wypadek drogowy, topiący się czy dziecko, które potrzebuje pomocy. To część zadań ze scenariusza strażackich mistrzostw województwa w udzielaniu pierwszej pomocy. Zawody zorganizowano w Świeciu.

- Państwowa Straż Pożarna idzie coraz bardziej w kierunku pierwszej pomocy - mówi mł. ogniomistrz Paweł Cybulski z KM PSP w Świeciu. - Gdy nie ma jeszcze pogotowia, nie ma zespołu ratownictwa medycznego na miejscu, to wtedy my musimy działać za nich. Pomagamy, czekamy na przyjazd załogi i udzielamy pierwszej pomocy. Inna sprawa, że czasami mamy bliżej na miejsce zdarzenia.



- Spodziewaliśmy się, że dostaniemy zadanie z dzieckiem. To jest zawsze taki stresujący przypadek. Przede wszystkim zgranie. W naszej służbie to jest podstawa, bez tego nie poradzilibyśmy sobie za bardzo - mówił Sebastian Gardacz, JRG 2 w Grudziądzu.



W zawodach udział wzięło 19 drużyn z całego województwa. Do wykonania było pięć zadań.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.