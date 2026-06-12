Psy tropiące w Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Byliśmy na nocnych ćwiczeniach służb [zdjęcia]

2026-06-12, 15:26  Bartosz Nawrocki/KB
Psy tropiące Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Byliśmy na nocnych ćwiczeniach służb/fot. Mikołaj Tetzlaff

Psy tropiące Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Byliśmy na nocnych ćwiczeniach służb/fot. Mikołaj Tetzlaff

„Mundurowe" psy w bydgoskiej Galerii Pomorskiej. W nocy z czwartku na piątek policja, służba więzienna oraz jednostki antyterrorystyczne przeprowadziły tam ćwiczenia z udziałem czworonogów. Były symulacje m.in. wyszukiwanie narkotyków czy walki z uzbrojonym w nóż napastnikiem.

- Bardzo cieszymy się, że Galeria Pomorska mogła stać się miejscem przeprowadzenia takich ćwiczeń - mówi Marcin Żelazny, dyrektor Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy.
- Jesteśmy zawsze otwarci na inicjatywy i współprace, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa naszych klientów oraz doskonalenia procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych. Wierzymy, że tego typu działania mają realny wpływ na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa.

Psy bojowe trenowały w trudnych warunkach: w ciemności, w hałasie.

  • Treningowi przyglądał się nasz reporter. Więcej jego relacji poniżej:

Relacja Bartosza Nawrockiego

Bydgoszcz
Psy tropiące Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Byliśmy na nocnych ćwiczeniach służb/fot. Mikołaj Tetzlaff Psy tropiące Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Byliśmy na nocnych ćwiczeniach służb/fot. Mikołaj Tetzlaff Psy tropiące Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Byliśmy na nocnych ćwiczeniach służb/fot. Mikołaj Tetzlaff

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