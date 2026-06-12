Na rzecznych łachach się nie wędkuje ani nie leżakuje! Te wysepki są tymczasowe [Temat Tygodnia]

2026-06-12, 16:19 Marcin Doliński

Łacha na Wiśle./fot. Wikipedia

Piękne, ale niebezpieczne - to łachy wiślane. W ramach „Tematu Tygodnia" Polskiego Radia PiK opowiemy, dlaczego wypoczynek czy wędkowanie na takich „wysepkach" może być niebezpieczny.

- Są to miejsca bardzo zdradliwe ze względu na to, że pojawiają się czasowo, gdy jest bardzo niski stan poziomu wody - mówi starszy kapitan Adam Gwizdała z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. - Ten piasek jest bardzo grząski. Może stać się pułapką, ponieważ jest ruchomy. Bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że woda płynąca w nurcie rzeki wypłukuje ten piasek, wysepka się zapada i nagle jesteśmy uwięzieni, przysypani piaskiem. Dlatego odradzamy wchodzenie na łachy, spacerowanie po nich, czy robienie pikników.