Wyjątkowy dzień w bydgoskim Centrum Onkologii. Dzwon Nadziei zabrzmiał po raz pierwszy [zdjęcia]

2026-06-12, 18:22 Agata Raczek/BN

Dzwon Nadziei. To symbol dobrze znany pacjentom onkologicznym na całym świecie. Już bije w bydgoskim Centrum Onkologii/fot. Izabela Langner

Dzwon Nadziei to symbol dobrze znany pacjentom onkologicznym na całym świecie. Jego przesłanie poznała nasza reporterka Agata Raczek podczas inauguracji w bydgoskim centrum Onkologii.

Trzykrotne uderzenie w dzwon to także wyraz wdzięczności dla personelu medycznego oraz gest wsparcia dla osób, które wciąż walczą z chorobą.



Wśród pacjentek uczestniczących w uroczystości była pani Patrycja, która wygrała walkę z nowotworem piersi. - Droga jest ciężka, bo oprócz tego, że dostajemy chemię, mamy opiekę wspaniałych lekarzy, pielęgniarek, asystentek nas wspierających to jednak my najciężej to odczuwamy. Chodzi mi o skutki uboczne, które nie są lekkie. Jest ciężko - powiedziała załamującym się głosem.



- To uderzenie w dzwon ma moc i wiem, że dalej mogę iść prosto przez życie - dodała z kolei pani Asia, która również wygrała walkę z rakiem i była jedną z osób, które zabiegały o powstanie Dzwonu Nadziei w bydgoskim Centrum Onkologii.



Więcej w relacji Agaty Raczek poniżej.