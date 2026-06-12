Prof. Roman Leppert w „Rozmowie Dnia". Jaką ocenę wystawił zmianom w edukacji?
Nowe podstawy programowe, obowiązkowa edukacja zdrowotna, zakaz dotyczący smartfonów - to tylko część zmian, jakie zaczną od września obowiązywać w polskich szkołach. O nich Maciej Wilkowski rozmawiał z gościem „Rozmowy Dnia" PR PiK profesorem Romanem Leppertem z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ekspertem w dziedzinie pedagogiki.
Na pytanie, czy zmian w edukacji jest za dużo odpowiedział tak:
- Przypomnijmy: ostatnia poważna zmiana, zarówno programowa, jak i strukturalna, to 2017 rok i ministra Zalewska. Kolejna zmiana – 2026 rok i ministra Barbara Nowacka. Po drodze, czy w tak zwanym międzyczasie, kilka, może nie ustawowych czy nieregulowanych aktami prawnymi, ale kilka innych zmian. Można powiedzieć, że dobrze i źle jednocześnie. Dobrze, dlatego że system edukacyjny próbuje odpowiadać na wyzwania, jakie współczesność niesie, natomiast dlaczego źle? Dlatego, że edukacja stała się zakładnikiem polityki. Nie da się ukryć, że to głównie politycy są sprawcami owych zmian. Otóż mam takie wrażenie, że każdy kolejny minister ma na celu wykazanie się, a wykazać się najłatwiej, no właśnie, ogłaszając szumnie kolejną reformę - mówił prof. Leppert na antenie PR PiK.
Jednym z wątków rozmowy była także kolejna edycja stypendium im. Aleksandry Lewińskiej, wieloletniej dziennikarki bydgoskiej Gazety Wyborczej. Ola zmarła w 2024 roku. Przyjaciele dziennikarze uczcili jej pamięć, serce i wrażliwość organizując konkurs i przyznając doroczne stypendium dla młodej, zdolnej młodzieży pasjonującej się dziennikarstwem.
- Cała rozmowa do wysłuchania poniżej, te wcześniejsze publikujemy: TUTAJ