Prof. Roman Leppert w „Rozmowie Dnia". Jaką ocenę wystawił zmianom w edukacji?

Jedną z nowości będzie zastąpienie HiT-u, czyli przedmiotu Historia i Teraźniejszość, Edukacją Obywatelską. Pojawiły się w związku z tym zarzuty o „wynarodowianie”. Jak komentuje to bydgoski naukowiec?





- Zdecydowanie się z tym argumentem nie zgadzam. Myślę, że takie przekonanie, które pojawia się w dyskursie publicznym, jest formułowane z jednej strony sceny politycznej – tej, która no właśnie identyfikuje się z poprzednim ministrem edukacji i z zaproponowanym, wprowadzonym za czasów jego rządów przedmiotem Historia i Teraźniejszość. Jeżeli czegoś nam brakuje w polskiej edukacji, to na pewno dobrze pomyślanej edukacji obywatelskiej. Wysiłki podejmowane w tym zakresie są naprawdę bardzo istotne - mówił prof. Roman Leppert, gość „Rozmowy Dnia”.



Na pytanie, czy zmian w edukacji jest za dużo odpowiedział tak:



- Przypomnijmy: ostatnia poważna zmiana, zarówno programowa, jak i strukturalna, to 2017 rok i ministra Zalewska. Kolejna zmiana – 2026 rok i ministra Barbara Nowacka. Po drodze, czy w tak zwanym międzyczasie, kilka, może nie ustawowych czy nieregulowanych aktami prawnymi, ale kilka innych zmian. Można powiedzieć, że dobrze i źle jednocześnie. Dobrze, dlatego że system edukacyjny próbuje odpowiadać na wyzwania, jakie współczesność niesie, natomiast dlaczego źle? Dlatego, że edukacja stała się zakładnikiem polityki. Nie da się ukryć, że to głównie politycy są sprawcami owych zmian. Otóż mam takie wrażenie, że każdy kolejny minister ma na celu wykazanie się, a wykazać się najłatwiej, no właśnie, ogłaszając szumnie kolejną reformę - mówił prof. Leppert na antenie PR PiK.