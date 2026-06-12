Jak miasta przystosowują się do zmian klimatu? Dyskutują o tym eksperci z całej Polski w Toruniu

2026-06-12, 10:01  Monika Kaczyńska/BN
Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu/Facebook

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu/Facebook

„Miasta w adaptacji do zmian klimatu” - to hasło konferencji, w której biorą udział eksperci z całego kraju. Rozmawiają w Toruniu m.in. o planowaniu przestrzennym, rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu retencji wód opadowych.

- Nie tylko adaptujemy się do zmian klimatu, ale też staramy się, by miasto było na nie odporne - mówi główny architekt miasta Torunia Maciej Kuras. - W głównej mierze dotyczy to likwidacji wysp ciepła, czyli rozszczelnianie gruntu i retencje wody, czyli tworzenie takiego środowiska miejskiego, które właśnie w ten sposób reaguje na wysoką temperaturę i na intensywne opady - dodaje.

Natomiast prof. Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ostrzega przed niewłaściwymi praktykami. - Jeżeli dalej będziemy emitowali tyle gazów cieplarnianych, a te zmiany klimatu będą przyspieszać to my zawsze będziemy za nimi podążać. Musimy podejmować działania na rzecz powstrzymania tych zmian - dodaje.

Konferencja zakończy się dziś (tj. w piątek).

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń

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