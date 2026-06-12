Przy inowrocławskim szpitalu powstanie „Zaczarowany ogród” dla chorych [wizualizacja]

2026-06-12, 08:02  Marcin Glapiak/BN
Wizualizacja „Zaczarowanego ogrodu” dla chorych/fot. nadesłane

Wizualizacja „Zaczarowanego ogrodu” dla chorych/fot. nadesłane

W Inowrocławiu powstanie „Zaczarowany ogród” dla chorych. Będzie to zielony zakątek dla pacjentów z oddziału paliatywnego.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie „Między nami kobietami – kobiety Powiatu Inowrocławskiego”. - Chodzi o to, aby stworzyć zieloną przestrzeń dla chorujących na nowotwory - mówi inicjatorka Ewa Margańska. - Żeby pacjenci, niekiedy w ostatnich dniach, niekiedy przy ciężkim leczeniu, mogli skorzystać z pięknej zieleni, patrzenia przede wszystkim na kwiaty, krzewy, kwitnące rośliny. Przynajmniej ogród będzie taką oazą spokoju i wyciszenia - dodaje.

Obecnie pacjenci patrzą na beton, ale niebawem to się zmieni. Prace mają ruszyć już za dwa tygodnie. Ogromna w tym zasługa zarządu powiatu inowrocławskiego, który już zlecił utwardzenie terenu. Niesamowity był też odzew inowrocławskich firm, które ufundowały potrzebne materiały budowlane. Teraz apel do mieszkańców, aby pomogli w zazielenieniu terenu, kupując tzw. architekturę ogrodową, ozdobne rośliny i krzewy.

W sprawie pomocy mozna kontaktować się ze Stowarzyszeniem „Między nami kobietami – kobiety Powiatu Inowrocławskiego”. Ogród ma być gotowy dla pacjentów już w połowie lipca.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław
Wizualizacja „Zaczarowanego ogrodu” dla chorych/fot. nadesłane

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