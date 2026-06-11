„Władimir Putin nie ma społecznej sytuacji wokół siebie, by zakończyć wojnę” [Wieści ze Wschodu]

2026-06-11, 22:02  Magda Jasińska/BN
Maciej Jastrzębski/fot. Informacyjna Agencja Radiowa

Maciej Jastrzębski/fot. Informacyjna Agencja Radiowa

Czy jesteśmy w stanie zrozumieć decyzję Andrzeja Poczobuta o powrocie na Białoruś? Jak daleko do zakończenia wojny? Czy to w ogóle możliwe? Między innymi o tym Magda Jasińska i Maciej Jastrzębski rozmawiali w kolejnym odcinku cyklu „Wieści ze Wschodu”.

- Jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś - uważa Maciej Jastrzębski. - On chce pokazać, że Białoruś jest krajem, w którym powinny obowiązywać demokratyczne zasady funkcjonowania społeczeństwa, że powinny być szanowane prawa obywatelskie, prawa człowieka, a nie, że każdy, kto sprzeciwia się reżimowi, powinien wyjechać za granicę - dodaje. Polsko-białoruski dziennikarz ma zamiar wrócić tam we wrześniu.

Czy jest szansa na podjęcie rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą w celu zakończenie wojny? - Władimir Putin (prezydent Rosji - red.) nie ma społecznej sytuacji wewnątrz Rosji wokół siebie, która pozwalałaby mu teraz na natychmiastowe podjęcie rozmów z Wołodymyrem Zełeńskim i zakończenie wojny dlatego, że wyjdzie na kogoś, kto przegrał tę wojnę - stwierdził korespondent Polskiego Radia.

Cała rozmowa z Maciejem Jastrzębskim poniżej.

Wieści ze Wschodu z 11 czerwca 2026

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