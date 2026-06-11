Zachęcali osoby z zagranicy do odwiedzin miasta nad Brdą. Odbył się finał konkursu Proud of my City Bydgoszcz [WYNIKI]

2026-06-11, 21:31 Katarzyna Bogucka/BN

Odbył się finał konkursu Proud of my City Bydgoszcz/fot. Katarzyna Bogucka

Prawie 500 osób zgłosiło się do II edycji anglojęzycznego konkursu Proud of my City Bydgoszcz, dla uczniów klas VII i VIII. Dziesięć osób w finale, a w nim zadanie główne - turystyczna prezentacja o Bydgoszczy dla zagranicznych gości.

Jak przyznają anglistki z I LO w Bydgoszczy, młodzi ludzie potrafią oprowadzić zagranicznych gości po mieście. - Zadania dotyczyły historii, geografii, kultury, sławnych ludzi, sławnych miejsc. Uczniowie pokazali nie tylko swoje umiejętności językowe, ale również swoją wiedzę na temat naszego pięknego miasta - dodają Lucyna Białowąs, autorka projektu i zadań oraz Joanna Derengowska.



Wyniki prezentują się następująco:



Miejsce 3: Oskar Prusak,

Miejsce 2: Jacek Szreiber,

Miejsce 1: Natalia Dzikowska.