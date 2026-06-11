Jak bezpiecznie i legalnie nocować w lesie? Pamiętajmy o tych wymaganiach

2026-06-11, 20:06 Monika Kaczyńska/BN

Jak bezpiecznie i legalnie nocować w lesie?/fot. Pixabay

Co zrobić, by nocleg w lesie był bezpieczny i legalny? - Należy korzystać z wyznaczonych miejsc, przestrzegać podstawowych zasad biwakowania i zgłosić swój pobyt do nadleśnictwa - wyjaśnia Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

- Jeżeli państwo wybieracie się do lasu na co najmniej dwie noce i więcej, którą spędzicie w jednym miejscu, to proszę zgłosić nadleśnictwu ten fakt - wyjaśnia rzecznik. - Ta sama zasada obowiązuje państwa, jeżeli wybieracie się grupą ponad dziewięcioosobową - dodaje.



W imieniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Honorata Galczewska zaleca, by zgłaszać każdy nocleg w lesie. - Nawet pojedynczej osoby. Może dojść do nagłej zmiany pogody i będziecie państwo potrzebować pomocy - wyjaśnia.



Trzeba też pamiętać, że ogień można rozpalać wyłącznie w miejscach do tego specjalnie wyznaczonych. Żywność należy szczelnie zapakować, by zapachy nie przyciągnęły dzików czy lisów, a po powrocie do domu dokładnie obejrzeć całe ciało w poszukiwaniu kleszczy.



Więcej wskazówek można znaleźć TUTAJ.