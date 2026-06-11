Długie pęknięcia na nabrzeżu Wisły w bydgoskim Starym Fordonie [wideo]
Kilka lat temu wyremontowane zostało nabrzeże Wisły w Starym Fordonie w Bydgoszczy. Niestety, teraz pojawiły się długie pęknięcia, co zauważył prezes Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu Rafael Prętki.
- Tu jest masakra, cała część nabrzeża jest pęknięta - mówi na nagraniu zamieszczonym na Facebooku. - Cała część jakby odchodziła. Jedna, druga czy trzecia zima, w pęknięcie wejdzie woda, która zamarznie i to wszystko będzie się powiększało - dodaje zaniepokojony.
Po chwili Rafael Prętki zauważył kolejne pęknięcia po drugiej stronie nabrzeża. Więcej na poniższym filmiku.
Do sprawy będziemy wracać.