Śmierć w pracy. Zginął 56-letni pracownik jednego z zakładów w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym
W trakcie pracy doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem 56-latka. Tragedia wydarzyła się na terenie jednej z firm przy ul. Petersona w Bydgoszczy, w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.
Bydgoscy policjanci otrzymali zgłoszenie w godzinach popołudniowych. - 56-latek, wykonując obowiązki zawodowe przy maszynie produkcyjnej, zmarł na miejscu. W tej sprawie prowadzone są tam czynności procesowe z udziałem prokuratora - poinformowała PR PiK nadkom. Lidia Kowalska, rzecznik bydgoskich policjantów.
Śledczy będą wyjaśniać, jak doszło do tragedii w hali produkcyjnej.