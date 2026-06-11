Śmierć w pracy. Zginął 56-letni pracownik jednego z zakładów w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym

2026-06-11, 17:47 Monika Siwak/BN

Fot. ilustracyjna

W trakcie pracy doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem 56-latka. Tragedia wydarzyła się na terenie jednej z firm przy ul. Petersona w Bydgoszczy, w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Bydgoscy policjanci otrzymali zgłoszenie w godzinach popołudniowych. - 56-latek, wykonując obowiązki zawodowe przy maszynie produkcyjnej, zmarł na miejscu. W tej sprawie prowadzone są tam czynności procesowe z udziałem prokuratora - poinformowała PR PiK nadkom. Lidia Kowalska, rzecznik bydgoskich policjantów.



Śledczy będą wyjaśniać, jak doszło do tragedii w hali produkcyjnej.