Śledztwo po śmierci pracownika firmy z Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego [aktualizacja]

2026-06-12, 10:16 Monika Siwak/BN/KB

Fot. ilustracyjna

W trakcie pracy doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem 56-latka. Tragedia wydarzyła się na terenie jednej z firm przy ul. Petersona w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Bydgoscy policjanci otrzymali zgłoszenie w godzinach popołudniowych. - 56-latek, wykonując obowiązki zawodowe przy maszynie produkcyjnej, zmarł na miejscu. W tej sprawie prowadzone są tam czynności procesowe z udziałem prokuratora - informowała PR PiK nadkom. Lidia Kowalska, rzecznik bydgoskich policjantów.



- Pracownik firmy produkcyjnej, wykonując standardowe czynności przy maszynie do wycinania form, wszedł w strefę niebezpieczną. Tam został znaleziony; stwierdzono, że nie żyje. To wszystko, co na ten moment wiemy. Inspektor pracy niezwłocznie po zawiadomieniu podjął czynności kontrolne. Trwa ustalanie okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia - mówi pełniąca obowiązki zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy, Magdalena Araczewska.



Śledczy będą wyjaśniać, jak doszło do tragedii w hali produkcyjnej.