Rozpoczyna się remont A1 na odcinku Lisewo-Turzno. Utrudnienia dla kierowców

2026-06-11, 19:32  Marcin Doliński/BN
Autostrada A1/fot. Wikipedia/Polimerek/ilustracyjna

Autostrada A1/fot. Wikipedia/Polimerek/ilustracyjna

Na autostradzie A1, na odcinku Lisewo-Turzno remontowany będzie pas ruchu w kierunku Łodzi. Nieczynny będzie też jeden z MOP-ów.

Remont obejmie 7 kilometrów drogi i potrwa 7 tygodni. Kierowcy muszą się więc liczyć z utrudnieniami. - Na odcinku Lisewo-Turzno remontowana będzie jezdnia w kierunku Łodzi, a ruch będzie odbywał się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi - mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.

Ważna informacja dla kierowców. MOP Drzonowo w kierunku Łodzi zostanie zamknięty. - Równolegle prowadzimy prace na odcinku w rejonie węzła Toruń Południe - tutaj remontowana jest jezdnia w kierunku Gdańska, a ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska. MOP Nowa Wieś w kierunku Gdańska pozostaje zamknięty - informuje Anna Kordecka. Tutaj prace zakończą się pod koniec czerwca. Na remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company

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