Zdarzenia na drogach w Kujawsko-Pomorskiem. Utrudnienia na DK10, DK15 i S5 [AKTUALIZACJA]

2026-06-11, 14:53 Agata Raczek/BN

Zdarzenie na DK15 w Brzeźnie (pow. toruński)/fot. KM PSP Toruń/Facebook

Trzy zdarzenia drogowe powodują utrudnienia w ruchu na trasach w naszym regionie. Do incydentów doszło w Przyłubiu na DK10, w Brzeźnie na DK15 oraz na drodze ekspresowej S5 w okolicach Cotonia.

Na drodze krajowej nr 10 między Bydgoszczą a Toruniem, w miejscowości Przyłubie, doszło do zderzenia czterech pojazdów - dowiedziało się PR PiK. Nie ma rannych. Utrudnienia zakończyły się przed godz. 15.



Utrudnienia występują też na drodze krajowej nr 15 na odcinku Toruń – Brodnica. W Brzeźnie (pow. toruński) zderzyły się dwa samochody osobowe oraz bus. W wyniku zdarzenia jedna kobieta odniosła obrażenia i została przewieziona do szpitala. Obowiązuje ruch wahadłowy.



Do kolejnej kolizji doszło na drodze ekspresowej S5 w okolicach Cotonia, na jezdni w kierunku Poznania. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne, ale nie wymagały przewiezienia do szpitala. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Odbywa się on pasem wolnym.



Są wstępne ustalenia policji w sprawie kolizji na drodze ekspresowej S5 w miejscowości Cotoń. Kierujący osobowym BMW z nieustalonych na razie przyczyn zjechał z pasa ruchu i uderzył w bariery energochłonne. Policjanci sprawdzili, że 52-letni obywatel Niemiec był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami. Na miejscu nadal pracują funkcjonariusze policji oraz służba drogowa.