Tu odbierzesz dokumenty. Urzędomat ma rozładować kolejki w wydziale komunikacji w Grudziądzu

2026-06-11, 15:35 Marcin Doliński/MG

Urzędomat w Grudziądzu/fot. nadesłane

Przy wydziale uprawnień komunikacyjnych grudziądzkiego ratusza stanął Urzędomat. Można tam nadawać i odbierać dokumenty.

To specjalny paczkomat, w którym mieszkańcy mogą załatwiać ważne dla siebie sprawy poza godzinami pracy urzędu. Pojawił się przy ulicy Chełmińskiej w Grudziądzu. Z dodatkowego rozwiązania powinni być zadowoleni interesanci, przede wszystkim kierowcy - w tym miejscu w każdej chwili będzie można zostawić ważne dokumenty.



- Dowód rejestracyjny będzie do odbioru w paczkomacie. Drugą częścią tej usługi jest możliwość nadawania, czy składania wniosków do wydziału uprawnień komunikacyjnych – mówi Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza. - Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy Grudziądza będą mogli złożyć wniosek o rejestrację pojazdu, przerejestrowanie go, a także zgłoszenie zbycia.



Urządzenie czynne jest siedem dni w tygodniu przez 24 godziny. Koszty obsługi ponosi miasto.