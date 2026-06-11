Brak ciepłej wody, grzyb, przeterminowana żywność. „Rozmowa Dnia" o koloniach i obozach

2026-06-11, 09:00 Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja

Marta Myśliwiec w studiu Polskiego Radia PiK/fot. Izabela Langner

Wakacyjne bezpieczeństwo jest „Tematem Tygodnia" w Polskim Radiu PiK. O zorganizowanych formach wypoczynku dla dzieci rozmawialiśmy z Martą Myśliwiec z bydgoskiego sanepidu.

Wakacje za pasem, przed sanepidem czas wzmożonych kontroli. Inspektorzy zbadają stan kąpielisk, a także przyjrzą się punktom gastronomicznym. Będą sprawdzać też miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży.



Marta Myśliwiec z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy mówiła w „Rozmowie Dnia” w Polskim Radiu PiK, że w ubiegłym roku przeprowadzono 556 takich kontroli. Jakie były najczęstsze nieprawidłowości?



- Najczęściej brakowało ciepłej wody, dostępnej na bieżąco dla uczestników wypoczynku. Aspekty higieniczne w pokojach nie spełniały wymogów - pojawiał się grzyb w pomieszczeniach, gdzie nocowały dzieci - opowiadała. - Zdarzały się sytuacje, że personel nie miał odpowiednich badań i orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych, żywność też zdarzała się przeterminowana.











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