Sytuacja stabilna, ale działania trwają. Akcja w hucie szkła w Turze jeszcze przez wiele godzin

2026-06-11, 09:45  Agata Raczek/MG
Służby zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców, ani środowiska/fot. PSP Nakło

Służby zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców, ani środowiska/fot. PSP Nakło

Jeszcze kilkanaście godzin mogą potrwać działania strażaków w hucie szkła w Turze w powiecie nakielskim. W środę po południu doszło tam do rozszczelnienia ściany pieca i wycieku gorącego szkła.

- Całą noc z 10 na 11 czerwca były prowadzone działania w hucie szkła w miejscowości Tur. Ciągle trwają, na miejscu obecnie jest sześć zastępów - mówił Polskiemu Radiu PiK st. kpt. Bartosz Walkowiak, rzecznik nakielskich strażaków. - Trwa wylewanie wody na wytapiające się szkło z pieca hutniczego, w celu minimalizacji zagrożenia i zastygnięcia szkła. Szacujemy, że działania będą trwały kilkanaście godzin.

Służby zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców, ani środowiska. Warto jednak przypomnieć, że nie jest to pierwszy taki przypadek w hucie szkła w Turze. Do podobnych zdarzeń dochodziło tam już w 2022 roku, a ostatnio także w kwietniu ubiegłego roku.

Mówi st. kpt. Bartosz Walkowiak, rzecznik nakielskich strażaków

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