„Miasto jest dobrze zarządzane". Prezydent Bydgoszczy z wotum zaufania i absolutorium

2026-06-10, 20:50  Tatiana Adonis/KB
Sesja Rady Miasta Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis/archiwum

Sesja Rady Miasta Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis/archiwum

Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Bydgoszczy. „Za" głosowali m.in. radni Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, „przeciw" Bydgoskiej Prawicy. - Dziękuję przede wszystkim WAM, mieszkańcom – to dla Was zmieniamy Bydgoszcz w nowoczesną metropolię - napisał w mediach społecznościowych Rafał Bruski.

Głosowanie poprzedziła wielogodzinna dyskusja nad stanem miasta i sprawozdaniem skarbnika z wykonania budżetu za 2025 rok.

Raport o stanie miasta to ponad 400-stronnicowy dokument, który pokazuje, jak funkcjonuje Bydgoszcz i jej poszczególne obszary: od finansów, przez demografię, po transport. Radni dyskutowali o nim wiele godzin, następnie poznali podsumowanie finansowe miasta za zeszły rok.

- Jesteśmy przekonani, że miasto jest dobrze zarządzane - mówi radny Jakub Mikołajczak z Koalicji Obywatelskiej. - Finanse, co jest podstawą dyskusji okołobudżetowej, są w sytuacji bardzo dobrej, więc jesteśmy w stanie otwarcie patrzeć w przyszłość i być gotowi na choćby absorpcję dodatkowych środków unijnych, dodatkowy rozwój miasta.

Innego zdania byli radni bydgoskiej prawicy. - Wykazywaliśmy kilka problemów, z którymi boryka się miasto - mówi Paweł Bokiej. - Uważamy, że nie jest wystarczająco skutecznie zarządzane przez pana prezydenta.

  • Ostatecznie prezydent Rafał Bruski uzyskał wotum zaufania i absolutorium.

Relacja Tatiany Adonis

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