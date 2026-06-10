Bydgoski ratusz o budowie kąpieliska nad Brdą: „Nie ma podstaw do zerwania umowy"

Happening w Parku Centralnym w Bydgoszczy, gdzie ma powstać miejskie kąpielisko/fot. Natasza Trzebuchowska/archiwum

Spór o budowę kąpieliska w Parku Centralnym w Bydgoszczy trwa. Już ponad półtora tysiąca osób podpisało petycję przeciwko inwestycji. Jej autorzy ze Stowarzyszenia MODrzew przekonują, że budowa może zagrozić cennym przyrodniczo terenom i powinna zostać przeniesiona w inne miejsce. Miasto Bydgoszcz odpowiada.

Władze Bydgoszczy w przesłanym do naszej redakcji stanowisku zapewniają, że projekt posiada wszystkie wymagane decyzje i będzie realizowany pod ścisłym nadzorem przyrodniczym.



Jednocześnie urzędnicy podkreślają, że nie ma podstaw prawnych do zerwania umowy z wykonawcą. Zdaniem urzędników oznaczałoby to wielomilionowe straty dla budżetu oraz utratę rządowego dofinansowania w wysokości 8 milionów złotych.



Cały komunikat z bydgoskiego ratusza jest poniżej: