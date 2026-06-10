Symulują, by wygrać i łączą zysk z dobroczynnością. Tak było na Mistrzostwach Menedżerskich

2026-06-10, 19:32 Mariusz Luda/KB

Ośmiu finalistów wyłonionych z ponad 70 zespołów i ponad 200 młodych adeptów ekonomii społecznej rywalizowało w Toruniu w symulacjach biznesowych/fot. Mariusz Luda

Ośmiu finalistów wyłonionych z ponad 70 zespołów i ponad 200 młodych adeptów ekonomii społecznej rywalizowało w Toruniu w symulacjach biznesowych, łącząc dążenie do zysku z działaniami prospołecznymi i walką o tytuł Mistrzów Przedsiębiorczości Społecznej.

- Przeszliśmy przez kwalifikacje - mówi Kacper Szymecki z Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie. - Mamy taki plan, żeby jak najlepiej zainwestować.

- Przygotowaliśmy coś w rodzaju symulacji hotelu - dodaje Mateusz Jankowski.

- Prowadzimy własną firmę: koszty, wydatki, prognozy. Kto wyjdzie z najwyższym zyskiem, ten wygrywa.



- Próbujemy po prostu pójść w to, co jest mało kupowane, ale może być na to popyt - to plan Wiktora i Jakuba z Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

- Sprzedajemy apartament czteroosobowy. W poprzedniej rundzie nikt go nie miał, to był największy biznes, jaki robiliśmy. Opłacało się też brać urodziny.



Aleksander Jarzemski z Kujawsko-Pomorskiej Ekonomii Społecznej wyjaśniał, że ekonomia społeczna to taki biznes, który łączy elementy zarabiania pieniędzy z troską o społeczność lokalną, o zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami czy ogólnie przekazywanie części zysku na cele społeczne.





Kujawsko-Pomorskie Mistrzostwa Menedżerskie dla uczniów szkół ponadpodstawowych zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Patronem medialnym wydarzenia było Polskie Radio PiK.